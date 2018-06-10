«الغذاء والدواء» تخفِّض سعر دواء «NEXIUM»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

تشمل تنظيف الأسنان وحليب الأطفال.. تعديلات على وثيقة الضمان الصحي

تشمل تنظيف الأسنان وحليب الأطفال.. تعديلات على وثيقة الضمان الصحي

لمستحقي «حساب المواطن».. آخر موعد للتسجيل في «الدفعة الثامنة»

لمستحقي «حساب المواطن».. آخر موعد للتسجيل في «الدفعة الثامنة»

بالصور.. صواعق الطائف تُسقط سور منزل وتحرق أعلافاً بمستودع

بالصور.. صواعق الطائف تُسقط سور منزل وتحرق أعلافاً بمستودع

مشرف «برنامج الإسكان» يكشف أسباب رفض تمويل 85% من طلبات العملاء

مشرف «برنامج الإسكان» يكشف أسباب رفض تمويل 85% من طلبات العملاء

«الغذاء والدواء» تخفِّض سعر دواء «NEXIUM»

«الغذاء والدواء» تخفِّض سعر دواء «NEXIUM»
0

تواصل – الرياض:

خفّضت الهيئة العامة للغذاء والدواء سعر دواء “esomeprazole” الذي يحمل الاسم التجاري “NEXIUM”، بما يضمن توفره في السوق المحلي بأسعار عادلة ومتاحة للمريض، ودعت المرضى إلى إبلاغ مركز الاتصال الموحد (19999) عن الأدوية التي تُباع بالسعر القديم.

وانخفض سعر دواء “NEXIUM 20MG TAB” بحجم عبوة 14 Tablet من 90 ريالاً إلى 50.40 ريال، أما دواء “NEXIUM 20MG TAB” بحجم عبوة 28 Tablet فانخفض سعره من 160.75 ريال إلى 90 ريالاً، فيما انخفض سعر دواء “NEXIUM 40MG TAB” بحجم عبوة 14 Tablet من 122.6 ريال إلى68.65 ريال، ودواء “NEXIUM 40MG TAB” بحجم عبوة 28 Tablet من سعر 218.9 ريال إلى122.60 ريال.

وتعمل الهيئة على تحديث الضوابط والإجراءات التي تنظم تسجيل وتسعير المستحضر الصيدلاني بما يحقق التوازن المطلوب لأسعار المستحضرات الصيدلانية في السوق السعودي، إذ يتم تسعير المستحضرات الصيدلانية حسب لوائح وقواعد تسعير الأدوية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة، وعلى ضوء تلك اللوائح والقواعد تراجع لجان فنية تضم في عضوياتها مختصين من مختلف الجهات الحكومية أسعار المستحضرات الصيدلانية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، في تعزيز حماية الصحة العامة بتوفير الدواء الفعّال والآمن وبالسعر المناسب.

وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة عبدالرحمن السلطان أن قرار أسعار الأدوية يُتخذ بناءً على توصية من “لجنة تسعير المستحضرات الصيدلانية” التي تشمل في عضويتها ممثلين من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني والتموين الطبي بوزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتخطيط والخدمات الطبية بوزارة الدفاع ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وكذلك بعض المختصين من الهيئة في مجالات معلومات الأدوية واقتصاديات الدواء.
وأضاف السلطان أن مراجعة أسعار الأدوية تتم بشكل دوري ومنتظم ومقارنتها بأسعار الدول المجاورة وأسعارها في البلدان المسوقة فيها، إذ إن أسعار الدواء تتغير بصورة ديناميكية مستمرة.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تستند في مراجعتها أسعار الأدوية إلى أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية وشركاتها.
وشدد السلطان على أن الهيئة تراجع أسعار الأدوية بشكل عادل وتثبيتها والتأكد من نفاذها من خلال اعتماد قرار السعر لكل دواء بناءً على مصادقة معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء لقرار لجنة تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها.

ولفت إلى أن على الشركات الصانعة للأدوية أن تلتزم بطباعة سعر الجمهور على العبوة الخارجية للدواء، مع عدم الإذن بفسح أي شحنة أدوية لا تحتوي على السعر المعتمد مطبوعاً على العبوة الخارجية، وذلك من قبل مفتشي الهيئة المتواجدين في جميع المنافذ، وشخوص مفتشي الهيئة إلى مستودعات الأدوية المرخصة بشكل دوري، ثم نشر أسعار الأدوية المعتمدة على موقع الهيئة وتطبيقها الرسمي “بك نهتم” وتحديثها بشكل دوري.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الغذاء والدواء» تكشف حقيقة احتواء المياه المعبأة على ترسبات ومواد بلاستيكية

«الغذاء والدواء» تكشف حقيقة احتواء المياه المعبأة على ترسبات ومواد بلاستيكية

«الغذاء والدواء» تحذّر من استهلاك منتج حلوى صينية

«الغذاء والدواء» تحذّر من استهلاك منتج حلوى صينية

«الغذاء والدواء» تدعو لتخفيض استهلاك السكر في الطعام والشراب

«الغذاء والدواء» تدعو لتخفيض استهلاك السكر في الطعام والشراب

الغذاء والدواء: نظام تتبع إلكتروني للأدوية لمكافحة الغش

الغذاء والدواء: نظام تتبع إلكتروني للأدوية لمكافحة الغش

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تطهير وتعطير وتطوير
تدوينات حرة

تطهير وتعطير وتطوير

المزيد
«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته
تقارير وحوارات

«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته

المزيد
لولا اختلاف الأصوات
تدوينات حرة

لولا اختلاف الأصوات

المزيد
مدرسة التغيير
تدوينات حرة

مدرسة التغيير

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>