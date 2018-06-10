«البنوك»: لا تجميد لحسابات العملاء قبل إشعارهم

تواصل – الرياض:

أوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، أن البنوك لا يحق لها تجميد حساب أي عميل إلا بعد إشعاره، وذلك حسب متطلبات قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية، مثل انتهاء الهوية أو ضرورة تحديث البيانات.

وأوضح بحسب ‘‘عكاظ‘‘ أن إيقاف الحساب البنكي أو حجز موجوداته بدون إشعار صاحب الحساب لا يكون إلا بأمر يبلغ للبنك عبر مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، بناء على طلب ورد لها من الجهات المخولة نظاما، يقوم البنك بموجبه من وقت تلقي الأمر بمنع إجراء عمليات مدينة على الرصيد القائم في الحساب (سحب، تحويل،…إلخ)، والسماح بالعمليات الدائنة، وقد يتضمن الأمر الحجز على مبلغ محدد أو الحجز لمدة محددة.

وأفاد بأن العميل يستطيع معرفة تفاصيل الأمر بوقف حسابه أو الحجز على موجوداته بمراجعة مؤسسة النقد العربي السعودي.