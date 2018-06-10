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الزعيم الكوري الشمالي يصل سنغافورة للقاء ترامب

الزعيم الكوري الشمالي يصل سنغافورة للقاء ترامب
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تواصل – واس:

وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إلى سنغافورة صباح اليوم، وذلك قبيل قمته التاريخية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا للإعلام السنغافوري.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن كيم وصل إلى مطار شانجي في سنغافورة (0638 بتوقيت جرينتش) على متن طائرة تابعة لشركة خطوط جوية صينية.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سنغافورة بعد عدة ساعات قادمًا من كيبيك، حيث حضر قمة لمجموعة السبع مع قادة دول أخرى.

وسوف تكون قمة ترامب وكيم، التي ستعقد في فندق “كابيلا” صباح بعد غد الثلاثاء، هي المرة الأولى التي يلتقي فيها زعيم كوري شمالي مع رئيس حالي للولايات المتحدة.

وسوف تركز المحادثات على التوصل إلى اتفاق حول نزع الأسلحة النووية في كوريا الشمالية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية.

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