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الجيش اليمني يستعيد منطقة الجاح الأسفل ‏قرب «الحديدة»

الجيش اليمني يستعيد منطقة الجاح الأسفل ‏قرب «الحديدة»
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تواصل – واس:

أعلن الجيش الوطني اليمني استكمال سيطرته ‏على منطقة الجاح الأسفل التابعة لمديرية ‏بيت ‏الفقيه جنوب مدينة الحديدة الساحلية.‏

وقالت مصادر بالجيش، في تصريح نقله الموقع ‏الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن ‏قوات ‏الجيش المقاتلة هناك تواصل تقدمها مسنودة ‏بمقاتلات التحالف العربي نحو منطقة ‏الجاح ‏الأعلى.

وأضافت المصادر أن مقاتلات التحالف شنت ‏سلسلة غارات على مواقع الميليشيا أسفرت ‏عن ‏مقتل عدد من عناصرها بينهم القيادي الحوثي ‏المدعو حفظ الله الشامي الذي لقي مصرعه ‏في ‏إحدى الغارات التي استهدفت إحدى المزارع ‏في منطقة الجاح.‏

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش حققت ‏اختراقات جديدة في أكثر من جبهة، حيث باتت ‏على ‏مشارف مطار الحديدة بعد هجماتها المباغتة، ‏الجمعة الماضية على مواقع الميليشيا.‏

‏وذكرت المصادر أن قوات الجيش أسرت ثلاثة ‏عشر عنصرًا من الميليشيا ودمرت ‏مركبتين ‏عسكريتين تابعتين لها، بعيد محاولة تسلل ‏فاشلة نفذتها المليشيا في مديرية حيس ‏جنوبي ‏الحديدة.‏

وأعلن الجيش اليمني، استكمال تطهير جيوب ‏ميليشيا الحوثي الانقلابية كافة في منطقة ‏الطائف ‏الساحلية وقلعتها التاريخية في الدريهمي ‏واعتبارها مناطق محررة بالكامل.‏

كما أفاد موقع الجيش الوطني أن قيادته فتحت قنوات ‏تواصل عديدة مع قبائل تهامة وتعقد معهم ‏تفاهمات ‏كبيرة حول آلية التقدم، وتزويدها بالمعلومات ‏المهمة.

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