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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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مغردة تحكي موقفًا أعجبها في مُصلى النساء

مغردة تحكي موقفًا أعجبها في مُصلى النساء
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تواصل – الرياض:

حكت المغردة حنين الغصن عن حدث أبهرها في المسجد، عندما دخلت امرأة ولم تجد مكاناً حتى كادت ترجع إلى بيتها مخذولة، فالذي حدث أن المصليات بدأن بالتّراص ليشغر لها مكان !رغم أن المكان مزدحم فعلياً ! هذا الموقف حاز من قلبي حيزاً لم أرَ مثله قط.

جاء ذلك في تغريدة لـ “الغصن” قالت فيها : لقد حدث موقف أبهرني في المسجد اليوم، وقد تزاحمت الصفوف وامتلأ المسجد بالنساء حتى آخر صف فدخلت امرأة ولم تجد مكاناً حتى كادت ترجع إلى بيتها مخذولة فالذي حدث أن المصليات بدأن بالتّراص ليشغر لها مكان !رغم أن المكان مزدحم فعلياً ! هذا الموقف حاز من قلبي حيزاً لم أرَ مثله قط.

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