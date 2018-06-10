6 فوائد لنبات يحمي من العدوى

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تواصل- وكالات:

يعد الكرفس من الأطعمة الصحية، التي يؤدي تناولها إلى فوائد صحية كثيرة لجسم الإنسان، فرغم أن الماء يمثل 95 في المئة من مكوناته، إلا أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية.

ذكر موقع “تروب” الأمريكي أن من بين فوائد الكرفس أنه يساهم في مساعدة الأشخاص على التخلص من الوزن الزائد، مشيراً إلى أن تناوله يعد من أهم الوصفات الطبيعية لمن يريدون الالتزام بنظام غذائي محدد “رجيم”.

1- الرجيم

يحتوي الكرفس على نسب كبيرة من فيتامينات كيه، سي، بي — 6، بي — 12″، إضافة إلى العديد من المعادن، والسعرات الحرارية الكبيرة.

2- يحمي المعدة

يحتوي الكرفس على مركبات عضوية يمكنها أن تساهم في حماية المعدة من القرحة بمعادلة مكونات المواد الهضمية الموجودة على جدارها من الداخل.

3- علاج آلام البلعوم

يفيد عصير الكرفس في التخلص من آلام البلعوم والمريء نتيجة صعود الغازات من المعدة عقب تناول الطعام.

4- علاج الالتهابات

يساهم تناول الكرفس في زيادة مناعة الجسم ومقاومته لأنواع عدة من البكتريا.

5- الحماية من الجفاف

يمثل الماء نسبة أكثر من 95 في المئة من مكونات الكرفس، ولذلك فإن تناوله يساهم بصورة كبيرة في حماية الجسم من الجفاف.

6- تحسين الدورة الدموية

يساهم تناول الكرفس في خفض نسبة الكولسترول في الدم وضبط الدورة الدموية.

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