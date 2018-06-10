سر يخفيه «انستقرام» يتحكم في منشوراتك.. تعرف عليه

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

تشمل تنظيف الأسنان وحليب الأطفال.. تعديلات على وثيقة الضمان الصحي

تشمل تنظيف الأسنان وحليب الأطفال.. تعديلات على وثيقة الضمان الصحي

لمستحقي «حساب المواطن».. آخر موعد للتسجيل في «الدفعة الثامنة»

لمستحقي «حساب المواطن».. آخر موعد للتسجيل في «الدفعة الثامنة»

بالصور.. صواعق الطائف تُسقط سور منزل وتحرق أعلافاً بمستودع

بالصور.. صواعق الطائف تُسقط سور منزل وتحرق أعلافاً بمستودع

مشرف «برنامج الإسكان» يكشف أسباب رفض تمويل 85% من طلبات العملاء

مشرف «برنامج الإسكان» يكشف أسباب رفض تمويل 85% من طلبات العملاء

سر يخفيه «انستقرام» يتحكم في منشوراتك.. تعرف عليه

سر يخفيه «انستقرام» يتحكم في منشوراتك.. تعرف عليه
0

تواصل- وكالات:

أزاح موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستغرام” مؤخرا، الستار عن سر ظل غامضاً أمام مستخدميه، والمتعلق بكيفية تحكمه في منشوراتهم.

وكشف مدير الإنتاج في “إنستغرام”، جوليان غوتمان، أن التطبيق يأخذ في الاعتبار ثلاثة عوامل مهمة، هي الاهتمامات، وتاريخ المنشور، ومدى قوة العلاقة بصاحب المنشور، وتتمثل الاهتمامات باعتقاد “إنستغرام” بمدى اهتمامك بالمنشور، أما تاريخ المنشور فيعني ترتيب “إنستغرام” للمنشورات بحسب التاريخ، وفقا لموقع “ذا فيرج” الأمريكي.

وأكد غوتمان أنه كلما زاد تواصلك مع شخص ما على “إنستغرام” كلما زادت فرص ظهور منشوراته في الأعلى، وتضع الشركة أيضا في اعتبارها ثلاثة عوامل أخرى، هي التكرار، والمتابعة والاستخدام، أما التكرار فهو معدل فتح التطبيق، وذلك نظرا لأنه يسعى لعرض أفضل المنشورات منذ آخر مرة استخدمته فيها.

أما عامل المتابعة، فأوضح غوتمان أنها تعني ما إذا كنت تتابع الكثير من الناس، مشيرا إلى أن “إنستغرام” يعرض لك منشورات أقل من شخص ما لكي يتسنى لك مشاهدة منشورات من أشخاص آخرين، بينما يعبر الاستخدام عن معدل استخدامك للتطبيق كي يحدد متى يعرض لك المنشورات الأفضل وما إذا كنت ستشاهد منشورات مهمة.

ونفى موقع التواصل الاجتماعي الشهير، في الوقت ذاته، ما إذا كان يخطط في الوقت الحالي إمكانية العودة للعرض بالترتيب الزمني، الذي اتبعه في عام 2015

وأضاف أنه لا يخفي أية منشورات وفي حال استمرار المستخدم في التصفح، فإنه سيشاهد جميع المنشورات من جميع الأشخاص.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

6 عوامل تكشف آلية «إنستقرام» في عرض المنشورات أمام مستخدميه

6 عوامل تكشف آلية «إنستقرام» في عرض المنشورات أمام مستخدميه

اختبار ميزة جديدة بين «إنستقرام» و«واتساب»

اختبار ميزة جديدة بين «إنستقرام» و«واتساب»

الأمير «خالد بن طلال» يحذر من حسابات وهمية باسمه على إنستجرام

الأمير «خالد بن طلال» يحذر من حسابات وهمية باسمه على إنستجرام

تغطية وزارة الثقافة لموسم الحج.. نجاح تتحدث عنه الأرقام 

تغطية وزارة الثقافة لموسم الحج.. نجاح تتحدث عنه الأرقام 

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تطهير وتعطير وتطوير
تدوينات حرة

تطهير وتعطير وتطوير

المزيد
«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته
تقارير وحوارات

«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته

المزيد
لولا اختلاف الأصوات
تدوينات حرة

لولا اختلاف الأصوات

المزيد
مدرسة التغيير
تدوينات حرة

مدرسة التغيير

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>