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«تعاوني رجال ألمع» ينفذ برامج ومسابقات وأنشطة دعوية

«تعاوني رجال ألمع» ينفذ برامج ومسابقات وأنشطة دعوية
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تواصل – أحمد الرمال:

قام المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، بتنفيذ عدد من الأنشطة الدعوية خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1439هـ، وذلك ضمن جهوده الدعوية التي يقوم بها المكتب طيلة العام.

وقد كان من ضمن الأعمال والبرامج التي يقوم المكتب بها في هذا الشهر الفضيل قيامه بتنظيم مسابقة إلكترونية جاءت تحت مسمى “المسابقة الرمضانية الالكترونية” عبر حسابه في تويتر حيث قام المكتب فيها بطرح عدد عشرة أسئلة على مدار الأيام العشرين الأولى من شهر رمضان بواقع سؤال في كل يومين على مقاطع فيديو لعدد من الدعاة في مواضيع مختلفة.

كما قام المكتب ببث حلقات يومية قصيرة طيلة الشهر الكريم في فقه وسنن الصيام عبر قناته على اليوتيوب يحتوي على بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالصيام  من فتاوى الشيخين عبدالعزيز بن باز ومحمد بن عثيمين رحمهما الله من تقديم فضيلة الشيخ رجب الألمعي.

كذلك قام المكتب بتصميم إمساكية رمضان والتي توضح مواقيت أذان الفجر والمغرب حسب توقيت المحافظة تحت مسمى إمساكية شهر رمضان لمحافظة رجال ألمع، فضلاً عن وجود تصميم آخر يوضح مواعيد صلاة التهجد في جوامع ومساجد محافظة رجال ألمع.

وعلى أرض الواقع قام المكتب بتسيير عدد (٥) رحلات عمرة خلال شهر رمضان للجاليات العاملة بالمحافظة استفاد منها عدد (١٥٠) شخصاً من المنتظمين في حضور الدروس وحلقات تعليم الفاتحة التي يقيمها المكتب طيلة العام وقد بلغ مجموع رحلات العمرة (١٠) رحلات مِن بداية العام.

كما تم تنفيذ (٦) حلقات جديدة خلال شهر رمضان لتصحيح قراءة الفاتحة في مواقع إفطار الصائمين  وذلك من أجل تصحيح قراءة القرآن الكريم استفاد منها (١٣٥) شخصاً إضافة إلى تنظيم عدد من اللقاءات الرمضانية والدروس والكلمات والتي قام بتنفيذها  دعاة المكتب في مواقع التفطير وكذلك توزيع عدد من المصاحف والكتيبات بعدة لغات.

 

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