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تعرف على الحد الأقصى لجهد الأجهزة الكهربائية في غرف الأطفال

تعرف على الحد الأقصى لجهد الأجهزة الكهربائية في غرف الأطفال
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تواصل – وكالات:

ينصح المكتب الاتحادي للتوعية الصحية بأن يقتصر استخدام الأجهزة الكهربائية في غرف الأطفال على الأجهزة، التي تعمل بجهد 24 فولت كحد أقصى.

وينبغي على الآباء فحص هذه الأجهزة وكابلات التوصيل بها بصورة منتظمة، والتأكد من أنها سليمة من الناحية الفنية، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون التركيبات الكهربائية الموجودة في هذه الغرف مزودة بوسائل حماية الأطفال، كما ينصح الخبراء الألمان بضرورة تحديث قواطع التيار الكهربائي الموجودة في المباني القديمة.

وتعمل قواطع التيار الكهربائي عندما تكون التوصيلات الكهربائية تالفة أو بها ضرر، فعندئذ لا يتدفق جزء من التيار الكهربائي عبر التوصيلات الكهربائية، ولكن يبحث عن طرق جديدة، فإذا قام الشخص بلمس الجهاز المتضرر أو المعزول بدرجة غير كافية، فسوف ينتقل التيار عبر جسده إلى الأرض، وتقوم قواطع التيار الكهربائي بقياس تدفق التيار بصورة مستمرة، ومع ظهور أقل فرق في دائرة التيار يقوم مُرحل بقطع الدائرة الكهربائية.

وأشار المكتب الألماني إلى ضرورة أن تكون المقابس الكهربائية والمقابس المتعددة مزودة بوسائل حماية الأطفال، وأن يتم تمديد الكابلات بشكل ثابت قدر الإمكان، وإذا لم يتم تمديد التوصيلات الكهربائية تحت التركيبات الجصية ولم يتم إخفاؤها بواسطة قطع الأثاث، فعندئذ يتعين على الآباء تثبيت الكابلات بواسطة المشابك أو مجاري الكابلات.

وبالإضافة إلى ذلك، يتعين وضع الأجهزة الكهربائية بعيداً عن متناول يد الأطفال وخاصة في الحمامات، مع ضرورة فصل الجهاز عن شبكة التيار الكهربائي بعد استعماله على الفور.

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