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10 آلاف صيدلي يستفيدون من «توطين الدعاية الطبية»

10 آلاف صيدلي يستفيدون من «توطين الدعاية الطبية»
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تواصل – الرياض:

كشف عاملون في السوق الدوائي المحلي بأن نحو 10 آلاف وظيفة يشغلها “حاليا” وافدون والمقتصرة على العمل في الدعاية الطبية لشركات الأدوية.

وشددت هيئة الغذاء والدواء في قرار صدر أمس على عدم الإعفاء من شرط الجنسية للعاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، وأن يقتصر العمل في هذا المجال على الصيادلة السعوديين, في خطوة مهمة لحل أزمة بطالة الصيادلة التي تعاني منها المهنة.

ونوه رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية د. فيصل بن دايل بقرار الهيئة العامة للغذاء والدواء بقصر العمل في الدعاية الطبية و التعريف بالمستحضرات على الصيادلة السعوديين، وقال إن هذا القرار سوف يفتح المجال أمام الكثير من الصيادلة والصيدلانيات للعمل في القطاع الخاص، ليس هذا فحسب بل سوف ينعكس على جودة العمل والتسويق للأدوية.

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