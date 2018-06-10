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توقعات طقس اليوم.. أمطار على مكة ورياح نشطة بـ6 مناطق

توقعات طقس اليوم.. أمطار على مكة ورياح نشطة بـ6 مناطق
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (الشرقية ، الرياض ، الحدو الشمالية ، الجوف ، نجران، تبوك ) وأمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مرتفعات ( جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي , وحالة البحر متوسط الموج يصل الى مائج على الجزء الشمالي, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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