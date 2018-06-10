فيديو.. مصادر تكشف حقيقة تمكين «ميت» من تقبيل الحجر الأسود

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر حقيقة مقطع الفيديو المتداول لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو يطوف حول الكعبة، ويقوم رجال الأمن بتمكينه من تقبيل الحجر الأسود وهو ميت.

وقالت المصادر إن المقطع المتداول التقط يوم الجمعة قبل شهر رمضان، لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو، على أنه لرجل متوفي تم رفعه لتقبيل الكعبة كونه توفي خلال الطواف قبل الوصول للحجر، فيما اتضح لاحقاً أن الرجل حي وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يقوون على الحركة نهائيًّا.

وبينت المصادر أن المقطع تم تصويره قبل فترة، وهو وفق عمل رجال القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام الإنساني والمعتاد، حيث قاموا بمساعدة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تم حمله من كرسيه المتحرك حتى قبل الحجر الأسود، وغادر المسجد الحرام وهو بصحة جيدة، ونفت المصادر ما تم تداوله بأنه يقبّل الحجر الأسود وهو ميت.