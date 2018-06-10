الدفاع المدني يعلن عن وظائف مؤقتة خلال موسم الحج.. راتب 6 آلاف ريال

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن توافر عددا من الوظائف المؤقتة ( سائقن نقل ثقيل) خلال موسم الحج للعام 1439هـ، براتب مقطوع وقدره (6000 ريال) شامل لجميع البدلات.

وأوضحت المديرية عبر “تويتر” أنه سيتم استقبال المتقدمين للوظائف يوم الأحد الموافق 10 / 10 / 1439هـ بمقر قوات الطوارئ والإسناد في حي العوالي بمنطقة مكة المكرمة، ولمدة خمسة أيام لإجراء اختبارات القبول.

واشترطت المديرية، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولائقا طبيا وألا يزيد عمره عن ثمانية وخمسين عاما، وتعهد خطي بالعمل في أي مكان بمكة المكرمة، ويفضل التخصصات التالية ( سائق شيول ـ دركتر ـ ونش إلكتروني ـ لوري تريلا أربع محاور – فني دراجات نارية ).

وفيما يخص الأوراق المطلوية يتعين على المتقدم إحضار ملف مرفق به صورة الهوية الوطنية، وصورة من رخصة النقل الثقيل سارية المفعول، و صورة شمسية ( 3×4) عدد أربع صور مع إحضار الأساس لكل المرفقات لمطابقتها، وإحضار تعريف مصدق للمتقدم.

وللمزيد من المعلومات.. الاتصال على الرقم التالي بمقر قوات الطوارئ والإسناد بالعاصمة المقدسة بحي العوالي: (0125598305).