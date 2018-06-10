«الأحيدب»: حرص النساء والفتيات على صلاة التهجد مشهد يستحق التوثيق

تواصل – فريق التحرير:

عبر الكاتب السعودي محمد بن سليمان الأحيدب، عن سعادته البالغة بمشهد النساء والفتيات في مقتبل العمر وزهرة الشباب، اللاتي يخرجن بأعداد كبيرة من مساجد المملكة وهم يرتدين عباءات الستر السوداء بعد أداء صلاة التهجد، في مشهد بهيج يبعث على الطمأنينة والسعادة.

وفي مقال له بصحيفة “عكاظ” بعنوان (صورة جوية لجحافل عباءات الستر) عبر الكاتب عن أمنيته أن تقوم طائرة مروحية بالتحليق في سماء المملكة، في كافة المدن بين الساعة الثانية والثانية والنصف بعد منتصف الليل لتصور منظر خروج مئات من عباءات الستر السوداء من المساجد بعد أداء صلاة التهجد، وهو المنظر الذي وصفه بإنه يبعث على السرور والطمأنينة والسعادة، ويبشر بخير عظيم لهذا البلد الأمين وهذا الوطن الغالي.

وقال الكاتب “فتيات في مقتبل العمر وزهرة الشباب، وفتيات صغار ونساء كبيرات بعضهن يصعب عليها المشي دون وسيلة مساعدة أو كرسي متحرك تشاهدهم يخرجون بأعداد كبيرة من المسجد وأنت تنتظر والدتك أو زوجتك أو إحدى بناتك أمام بوابة النساء، منظر يسعد النفس ويبشر بخير عظيم لهذا الوطن، منظر يستحق التصوير لولا التمسك بحقهن في عدم التصوير عن قرب، فهن نساء محافظات مستورات يرجين ما عند الله”.

وأشار الكاتب إلى سعادته بإن الفتيات لم يشغلهن مسلسل أو لهو جوال ومواقع تواصل، وشباب المملكة لم تشغلهم مباراة منقولة ولا برنامج رياضي حمي فيه الوطيس ولا استراحة أو لعبة (بلاي ستيشن)، مشيرا إلى أن الأعداد الكبيرة جدا لهؤلاء النسوة والفتيات والشباب تدلل على أن المجتمع بخير والوطن ينعم بفضل دعاء هؤلاء النسوة والرجال والشباب والفتيات ودعوات من قلوب صافية من أطفال رباهم أهلهم فأحسنوا تربيتهم.