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تفاصيل جديدة بشأن «معنفة تبوك».. وفهد بن سلطان يوجه بالمتابعة

تفاصيل جديدة بشأن «معنفة تبوك».. وفهد بن سلطان يوجه بالمتابعة
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تواصل – تبوك:

وجه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز الجهات المعنية بمباشرة حالة الفتاة التي تدعي أنها معنفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد أمير المنطقة على وحدة الحماية الاجتماعية مواصلة متابعة الحالة التي سبق أن تم بحثها منذ وقت سابق، وشدد على دراسة وضع الأسرة والتأكيد على الجهات الأمنية بمتابعة البحث عن الفتاة، كونها حالياً متغيبة عن منزل ذويها ومسجل بلاغ من ذويها بمركز الشرطة، خصوصاً وأنها تعاني من اضطراب في الشخصية بحسب التقارير الطبية.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كشفت متابعتها وتنسيقها مع الجهات الأمنية للتحقيق في ما تم تداوله حول تعرض فتاة للتعنيف في تبوك، وقالت الوزارة عبر حسابها في «تويتر»: «إشارة إلى ما يتم تداوله حول تعرض فتاة للتعنيف في تبوك، فقد خاطبت ونسقت وحدة الحماية الاجتماعية في تبوك مع الجهات الأمنية، لإحضار الأشخاص المتهمين في التعنيف والإهمال للفتاة، وذلك لاتخاذ الإجراء النظامي وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء».

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