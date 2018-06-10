على الهواء مباشرة.. متصل يفاجئ «المغامسي» ويطالبه تلقين فرنسي الشهادة (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

لمستحقي «حساب المواطن».. غداً آخر موعد للتسجيل في «الدفعة الثامنة»

لمستحقي «حساب المواطن».. غداً آخر موعد للتسجيل في «الدفعة الثامنة»

توطين مهنة «الدعاية الطبية»

توطين مهنة «الدعاية الطبية»

وفاة مجهول ألقى بنفسه من الدور العلوي بصحن المطاف

وفاة مجهول ألقى بنفسه من الدور العلوي بصحن المطاف

«المرور»: لا استثناءات في المخالفات.. والعقوبات تطال الذكور والإناث

«المرور»: لا استثناءات في المخالفات.. والعقوبات تطال الذكور والإناث

على الهواء مباشرة.. متصل يفاجئ «المغامسي» ويطالبه تلقين فرنسي الشهادة (فيديو)

0

تواصل – متابعات:

فوجئ الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، بمتصل يطلب منه تلقين مواطن فرنسي الشهادة؛ إعلاناً لدخوله إلى الإسلام على الهواء مباشرة.

جاء ذلك على الهواء في اتصال هاتفي لبرنامج “دار السلام” الذي يقدمه الشيخ المغامسي على قناة “دبي” الفضائية، من قبل أحد الأشخاص بالمركز الإسلامي بباريس، لافتاً إلى أن هناك شخصاً يُدعى “إسكندر” يود الدخول في الإسلام.

وطلب المغامسي من “إسكندر”، أن يردد الشهادة قائلاً: “أشهد أن لا اله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله”، ليعقبها المغامسي بقوله: “الحمد لله الذي هدانا وهداك للإسلام”.

وأضاف أن الإسلام دين فطرة، والله -عز وجل- عندما خلقنا أودع فينا، في كل أحد أودع فيه فطرة أن يقبل الإسلام، فكل من يقبل الإسلام فهو على الفطرة” مبيناً أن ” كل من يرفض الإسلام – والعياذ بالله – فقد خرج عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«المغامسي» يُعلق على الإساءة للأذان.. ويوضح مقصد «العثيمين» (فيديو)

«المغامسي» يُعلق على الإساءة للأذان.. ويوضح مقصد «العثيمين» (فيديو)

«المغامسي» يوجه رسالة مهمة للمطالِبين بفتح المحلات وقت الصلاة

«المغامسي» يوجه رسالة مهمة للمطالِبين بفتح المحلات وقت الصلاة

نائب أمير عسير يلقن الشهادتين لعامل آسيوي في «أبها» (فيديو)

نائب أمير عسير يلقن الشهادتين لعامل آسيوي في «أبها» (فيديو)

«المغامسي» عن الأوامر الملكية الجديدة: اللهم زد ملكنا المبارك سداداً وتوفيقاً

«المغامسي» عن الأوامر الملكية الجديدة: اللهم زد ملكنا المبارك سداداً وتوفيقاً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته
تقارير وحوارات

«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته

المزيد
لولا اختلاف الأصوات
تدوينات حرة

لولا اختلاف الأصوات

المزيد
مدرسة التغيير
تدوينات حرة

مدرسة التغيير

المزيد
جامع الملك فيصل.. تحفة معمارية تنبض في الشارقة
تقارير وحوارات

جامع الملك فيصل.. تحفة معمارية تنبض في الشارقة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>