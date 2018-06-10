على الهواء مباشرة.. متصل يفاجئ «المغامسي» ويطالبه تلقين فرنسي الشهادة (فيديو)

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فوجئ الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، بمتصل يطلب منه تلقين مواطن فرنسي الشهادة؛ إعلاناً لدخوله إلى الإسلام على الهواء مباشرة.

جاء ذلك على الهواء في اتصال هاتفي لبرنامج “دار السلام” الذي يقدمه الشيخ المغامسي على قناة “دبي” الفضائية، من قبل أحد الأشخاص بالمركز الإسلامي بباريس، لافتاً إلى أن هناك شخصاً يُدعى “إسكندر” يود الدخول في الإسلام.

وطلب المغامسي من “إسكندر”، أن يردد الشهادة قائلاً: “أشهد أن لا اله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله”، ليعقبها المغامسي بقوله: “الحمد لله الذي هدانا وهداك للإسلام”.

وأضاف أن الإسلام دين فطرة، والله -عز وجل- عندما خلقنا أودع فينا، في كل أحد أودع فيه فطرة أن يقبل الإسلام، فكل من يقبل الإسلام فهو على الفطرة” مبيناً أن ” كل من يرفض الإسلام – والعياذ بالله – فقد خرج عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها”.