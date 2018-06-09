كيف تحمي نفسك من الصداع أثناء الطقس الحار؟

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

توطين مهنة «الدعاية الطبية»

توطين مهنة «الدعاية الطبية»

وفاة مجهول ألقى بنفسه من الدور العلوي بصحن المطاف

وفاة مجهول ألقى بنفسه من الدور العلوي بصحن المطاف

«المرور»: لا استثناءات في المخالفات.. والعقوبات تطال الذكور والإناث

«المرور»: لا استثناءات في المخالفات.. والعقوبات تطال الذكور والإناث

تفاصيل التحقيقات مع الـ7 المتشبهين بالنساء في جدة.. علاقاتهم وتحركاتهم

تفاصيل التحقيقات مع الـ7 المتشبهين بالنساء في جدة.. علاقاتهم وتحركاتهم

كيف تحمي نفسك من الصداع أثناء الطقس الحار؟

كيف تحمي نفسك من الصداع أثناء الطقس الحار؟
0

تواصل- وكالات:

تتزايد الشكوى من الصداع في أيام الموجات الحارّة، والتي يحتاج الجسم خلالها المزيد من الماء. لذلك يعتبر تبريد الجسم باستمرار أهم طرق الوقاية من الصداع عند ارتفاع حرارة الجو.

إليك ما تحتاج معرفته عن طرق الوقاية وعلاج صداع الصيف:

تشير تقارير طبية إلى أن 75 بالمائة من حالات الصداع ترتبط بتغيرات الطقس، والتي تشمل ارتفاع الحرارة والرطوبة وشدة الرياح وممارسة أنشطة في الهواء الطلق على ارتفاعات كبيرة، أو التعرض لضوء الشمس المبهر.

الإنهاك الحراري:

هناك مجموعة من الأعراض الخاصة بالإنهاك الحراري أهمها الصداع، وتقلّص العضلات، وتزايد النبض، والدوخة، وفي بعض الأحيان القيء.

ضربة الشمس:

أقصى أضرار ارتفاع حرارة الجو هو ضربة الشمس، ويكون الصداع فيها شديداً مثل قصف يطرق الرأس، ويصاحبه ارتفاع في حرارة الجسم بشكل سريع، وتعرّق شديد، ودوخة، وفقدان للتركيز، وقيء، وقد يصل الأمر إلى فقدان الوعي.

ماذا تفعل؟ إذا كنت في الخارج وهاجمك الصداع أثناء موجة حارة، أو خلال نهار حار الجأ إلى مكان مكيَّف، أو للظل، و ابحث عن مكان للاسترخاء، واشرب الكثير من الماء والسوائل أو المشروبات الرياضية، وتجنّب شرب مدرّات البول مثل القهوة والشاي.

ولتخفيف حرارة الجسم بسرعة ضع كمّادات باردة تحت الإبطين، وفوق الجبهة. وللوقاية احرص على ارتداء ملابس خفيفة في الطقس الحار، واستخدام غطاء خفيف للرأس أو مظلّة، والأفضل أن يكون أبيض اللون.

ويتطلب الصداع الذي يهاجم بسبب حرارة الطقس مسكّناً لعلاجه. وقد يؤدي إهمال تناول المسكّن إلى تطوّر مضاعفات أخرى مثل الدوخة وفقدان التركيز.

لكن إذا كنت تفضلّ العلاجات الطبيعية أو تأجيل تناول المسكّنات لا ينبغي أن تنتظر أكثر من ساعة من استمرار نوبة الصداع تتخذ فيها إجراءات تبريد الجسم، فإذا استمر الصداع أكثر من ساعة تناول المسكّن.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

9 فوائد طبية مذهلة لـ«النعناع».. تعرَّف عليها

9 فوائد طبية مذهلة لـ«النعناع».. تعرَّف عليها

سبب غريب للصداع.. تعرَّف عليه

سبب غريب للصداع.. تعرَّف عليه

هل أدوية الصداع والزكام والسعال تؤثر على «الحامل»؟

هل أدوية الصداع والزكام والسعال تؤثر على «الحامل»؟

أسباب «الصداع» أثناء الصيام وبعد الإفطار.. ونصائح لمعالجة المشكلة

أسباب «الصداع» أثناء الصيام وبعد الإفطار.. ونصائح لمعالجة المشكلة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته
تقارير وحوارات

«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته

المزيد
لولا اختلاف الأصوات
تدوينات حرة

لولا اختلاف الأصوات

المزيد
مدرسة التغيير
تدوينات حرة

مدرسة التغيير

المزيد
جامع الملك فيصل.. تحفة معمارية تنبض في الشارقة
تقارير وحوارات

جامع الملك فيصل.. تحفة معمارية تنبض في الشارقة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>