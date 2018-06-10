وظيفة جديدة بـ«IOS 12» توفر المزيد من الرقابة الأبوية

تواصل- وكالات:

أوضحت شركة أبل في مؤتمر المطورين أن وظيفة Screen Time الجديدة في الإصدار “آي أو إس 12” المقبل ستتيح للآباء إمكانية تحديد الوقت، الذي يستغرقه الطفل في استعمال تطبيقات آي فون أو آي باد، بحيث يمكن مثلاً حظر استعمال التطبيقات أثناء الليل عن طريق المشاركة العائلية، وعندئذ سيظهر للطفل لافتة بالرسالة المعنية على شاشة هاتفه.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنه يمكن إخفاء بعض التطبيقات من الهاتف حسب الرغبة، كما يمكن للآباء أيضاً تحديد الوقت، الذي يقضيه الطفل في استعمال تطبيقات معينة.

ويمكن للبالغين أيضاً الاعتماد على نفس الوظيفة للتحكم في أنفسهم، وبذلك فإن شركة أبل تسير على نفس درب غوغل نحو فكرة الديتوكس الرقمي، أي الرغبة في عدم قضاء الكثير من الوقت على الويب أو استعمال تطبيقات الهواتف الذكية.

وتقوم وظيفة أبل Screen Time بإنشاء تقارير حول عدد المرات أو المدة، التي يقضيها المستخدم في اليوم أو في الأسبوع في استعمال هاتف آي فون أو استخدام بعض التطبيقات. ويمكن للمستخدم تحديد هذا الوقت بنفسه، وتظهر للمستخدم رسالة قبيل انقضاء الوقت المحدد.