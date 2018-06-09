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مواطن قطري: أديتُ مناسك العمرة بحرية ودون معوقات (فيديو)

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تواصل – مكة المكرمة:

بث الإعلامي ناصر حبتر، عبر حسابه الشخصي على «سناب شات» مقطع فيديو يظهر فيه معتمر قطري يتجول في ساحات الحرم المكي، ويؤكد أنه أدى مناسك العمرة في يسر وسهولة ودون أية معوقات.

وأكد سعيد (المعتمر القطري) أنه المنع من العمرة  ليس إلا دعاية مغرضة، وأنه التقى عدداً من القطريين المعتمرين من «آل عضيبة وآل نابت وبني هاجر» في ساحات الحرم، وشدد على أنه ينعم بأجواء روحانية في ساحات الحرم بعد أدائه مناسك العمرة.

ويتوافد المعتمرون القطريون إلى العاصمة المقدسة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بعد أن أعلنت وزارة الحج والعمرة حزمة إجراءات وتسهيلات لضيوف الرحمن من الإمارة الخليجية.

 

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