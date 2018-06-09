الصحة تعتمد 1290 مركزاً مناوباً في إجازة العيد لتوفير الرعاية الطبية

تواصل – واس:

اعتمد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة, قائمة مراكز الرعاية الصحية الأولية المناوبة خلال إجازة عيد الفطر المبارك هذا العام 1439هـ, حيث خصصت الصحة 1290 مركزا صحيا مناوبا في مناطق المملكة كافة, أي ما يعادل أكثر من 50% من إجمالي المراكز الصحية التابعة لها، وذلك تواصلاً لجهود الصحة وحرصاً منها على توفير الخدمة الطبية وتسهيل الحصول عليها على مدار الساعة.

وأبانت الصحة أن المراكز الصحية المناوبة ستعمل على فترتين صباحية ومسائية وبعضها سيواصل العمل على مدار اليوم ويمكن معرفة أسمائها ومواعيد العمل من خلال زيارة رابط الوزارة أو حسابها على تويتر, مشيرة إلى أنه روعي في اختيار المراكز المناوبة شموليتها وتغطيتها لجميع المناطق حيث تم تكليف طواقم طبية وفنية لضمان توفر الخدمة وجودتها وتلبية احتياجات المراجعين.

وأشارت الصحة إلى توفر خدمة “تطبيق صحة” الذي يُقدم الاستشارات الطبية المرئية بواسطة الاستشاريين والأخصائيين خلال الفترة من 8 صباحاً وحتى 12 ليلاً، كما يمكن التواصل مباشرة وعلى مدار 24 ساعة مع مركز اتصال الصحة 937 للتحدث مع الاستشاريين والصيادلة والمثقفين الصحيين.

يذكر أن الصحة أوضحت في تقرير حديث أصدرته عن إنجازاتها عام 2017 بإضافة 65 مركزا صحيا جديدا خلال العام 2017م ليرتفع إجمالي عدد المراكز الصحية التابعة للصحة إلى 2390 مركزاً بدلاً من 2325 مركزاً، حيث أسهمت هذه الزيادة في توفير خدمة صحية أقرب لأكثر من 300.000 مواطن.

وقد تم دعم هذه المراكز بجميع احتياجاتها من القوى العاملة والأجهزة والمستلزمات، فيما تم تخصيص 39 مركزا صحيا جديدا بساعات عمل ممتدة إلى 11 مساء ليصبح إجمالي العدد 204 مراكز صحية تعمل حتى الساعة 11 مساء بدلاً من 165 مركزاً في السابق، حيث تهدف الصحة إلى تغطية شاملة وتخفيف الازدحام وتلبية رغبات المستفيدين من المواطنين وقد تم توفير قوى عاملة إضافية (الأطباء المدربين) وتدريب الكوادر الطبية والإدارية، كما وصلت المراكز التي تقدم الإرشاد الشامل والرعاية النفسية الأولية إلى400 مركز.

ودشنت الصحة مؤخراً، نماذج التصميم الجديد لمراكز الرعاية الصحية الأولية الجديدة داخل الأحياء في حي السليمانية، الوادي، الخليج، المربع، المنصورة بمدينة الرياض، وأكدت أن هذه المراكز تعد نموذجية، وسيتم إعادة تأهيل كل المراكز التي تتبع للوزارة المبنية حديثًا بنماذج مشابهة، وكذلك بناء مراكز جديدة، حيث ستُقدم هذه المراكز بحلتها الجديدة جميع خدماتها الوقائية والصحية والمجتمعية، مع تطبيق معايير الجودة الطبية (سباهي).

وسيكون من خدماته العيادات الاستشارية، والعيادات النفسية الأولية، وباقي الخدمات الأخرى من تطعيمات، ورعاية أمومة، وطب أسرة، وجميع خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مع مشاركة مجتمعية من الحي بتشكيل مجلس الأهالي للمشاركة في تخطيط الخدمات الصحية، وسيضم مركزًا تدريبيًّا لزمالة طب الأسرة مع تطبيق ملف الكتروني موحد، وتمتاز هذه المراكز الحديثة باستخدام الطابع المعماري الحديث بطراز متميز، وكذلك الاهتمام بتوفير وسائل السلامة اللازمة، علمًا بأنه جارٍ حاليًا البدء بمرحلة الميغا سنتر (المراكز الكبيرة) وفق الهوية المعتمدة من بيئة العمل بوزارة الصحة.

وفي سبيل توسيع نطاق الوصول لمحتاجي الخدمة الصحية، بدأت المناطق استلام الدفعة الأولى من العيادات المتنقلة المجهزة بأحدث الأجهزة لخدمة المناطق الطرفية والهجر, كما فتحت المزيد من مراكز تدريب زمالة طب الأسرة بالمملكة لتوطين الاستشاريين لتشمل 18 مدينة، وسينضم هذا العام 430 في برنامج الزمالة وبزيادة 25% عن العام الماضي.