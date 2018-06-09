الصحة تعتمد 1290 مركزاً مناوباً في إجازة العيد لتوفير الرعاية الطبية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

توطين مهنة «الدعاية الطبية»

توطين مهنة «الدعاية الطبية»

وفاة مجهول ألقى بنفسه من الدور العلوي بصحن المطاف

وفاة مجهول ألقى بنفسه من الدور العلوي بصحن المطاف

«المرور»: لا استثناءات في المخالفات.. والعقوبات تطال الذكور والإناث

«المرور»: لا استثناءات في المخالفات.. والعقوبات تطال الذكور والإناث

تفاصيل التحقيقات مع الـ7 المتشبهين بالنساء في جدة.. علاقاتهم وتحركاتهم

تفاصيل التحقيقات مع الـ7 المتشبهين بالنساء في جدة.. علاقاتهم وتحركاتهم

الصحة تعتمد 1290 مركزاً مناوباً في إجازة العيد لتوفير الرعاية الطبية

الصحة تعتمد 1290 مركزاً مناوباً في إجازة العيد لتوفير الرعاية الطبية
0

تواصل – واس:

اعتمد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة, قائمة مراكز الرعاية الصحية الأولية المناوبة خلال إجازة عيد الفطر المبارك هذا العام 1439هـ, حيث خصصت الصحة 1290 مركزا صحيا مناوبا في مناطق المملكة كافة, أي ما يعادل أكثر من 50% من إجمالي المراكز الصحية التابعة لها، وذلك تواصلاً لجهود الصحة وحرصاً منها على توفير الخدمة الطبية وتسهيل الحصول عليها على مدار الساعة.

وأبانت الصحة أن المراكز الصحية المناوبة ستعمل على فترتين صباحية ومسائية وبعضها سيواصل العمل على مدار اليوم ويمكن معرفة أسمائها ومواعيد العمل من خلال زيارة رابط الوزارة أو حسابها على تويتر, مشيرة إلى أنه روعي في اختيار المراكز المناوبة شموليتها وتغطيتها لجميع المناطق حيث تم تكليف طواقم طبية وفنية لضمان توفر الخدمة وجودتها وتلبية احتياجات المراجعين.

وأشارت الصحة إلى توفر خدمة “تطبيق صحة” الذي يُقدم الاستشارات الطبية المرئية بواسطة الاستشاريين والأخصائيين خلال الفترة من 8 صباحاً وحتى 12 ليلاً، كما يمكن التواصل مباشرة وعلى مدار 24 ساعة مع مركز اتصال الصحة 937 للتحدث مع الاستشاريين والصيادلة والمثقفين الصحيين.

يذكر أن الصحة أوضحت في تقرير حديث أصدرته عن إنجازاتها عام 2017 بإضافة 65 مركزا صحيا جديدا خلال العام 2017م ليرتفع إجمالي عدد المراكز الصحية التابعة للصحة إلى 2390 مركزاً بدلاً من 2325 مركزاً، حيث أسهمت هذه الزيادة في توفير خدمة صحية أقرب لأكثر من 300.000 مواطن.

وقد تم دعم هذه المراكز بجميع احتياجاتها من القوى العاملة والأجهزة والمستلزمات، فيما تم تخصيص 39 مركزا صحيا جديدا بساعات عمل ممتدة إلى 11 مساء ليصبح إجمالي العدد 204 مراكز صحية تعمل حتى الساعة 11 مساء بدلاً من 165 مركزاً في السابق، حيث تهدف الصحة إلى تغطية شاملة وتخفيف الازدحام وتلبية رغبات المستفيدين من المواطنين وقد تم توفير قوى عاملة إضافية (الأطباء المدربين) وتدريب الكوادر الطبية والإدارية، كما وصلت المراكز التي تقدم الإرشاد الشامل والرعاية النفسية الأولية إلى400 مركز.

ودشنت الصحة مؤخراً، نماذج التصميم الجديد لمراكز الرعاية الصحية الأولية الجديدة داخل الأحياء في حي السليمانية، الوادي، الخليج، المربع، المنصورة بمدينة الرياض، وأكدت أن هذه المراكز تعد نموذجية، وسيتم إعادة تأهيل كل المراكز التي تتبع للوزارة المبنية حديثًا بنماذج مشابهة، وكذلك بناء مراكز جديدة، حيث ستُقدم هذه المراكز بحلتها الجديدة جميع خدماتها الوقائية والصحية والمجتمعية، مع تطبيق معايير الجودة الطبية (سباهي).

وسيكون من خدماته العيادات الاستشارية، والعيادات النفسية الأولية، وباقي الخدمات الأخرى من تطعيمات، ورعاية أمومة، وطب أسرة، وجميع خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مع مشاركة مجتمعية من الحي بتشكيل مجلس الأهالي للمشاركة في تخطيط الخدمات الصحية، وسيضم مركزًا تدريبيًّا لزمالة طب الأسرة مع تطبيق ملف الكتروني موحد، وتمتاز هذه المراكز الحديثة باستخدام الطابع المعماري الحديث بطراز متميز، وكذلك الاهتمام بتوفير وسائل السلامة اللازمة، علمًا بأنه جارٍ حاليًا البدء بمرحلة الميغا سنتر (المراكز الكبيرة) وفق الهوية المعتمدة من بيئة العمل بوزارة الصحة.

وفي سبيل توسيع نطاق الوصول لمحتاجي الخدمة الصحية، بدأت المناطق استلام الدفعة الأولى من العيادات المتنقلة المجهزة بأحدث الأجهزة لخدمة المناطق الطرفية والهجر, كما فتحت المزيد من مراكز تدريب زمالة طب الأسرة بالمملكة لتوطين الاستشاريين لتشمل 18 مدينة، وسينضم هذا العام 430 في برنامج الزمالة وبزيادة 25% عن العام الماضي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الصحة: رصدنا 361 مخالفة في ممارسات التجميل الطبية بالمؤسسات الخاصة

الصحة: رصدنا 361 مخالفة في ممارسات التجميل الطبية بالمؤسسات الخاصة

10 فوائد طبية مذهلة لـ«مشروب رمضاني».. تعرَّف عليه

10 فوائد طبية مذهلة لـ«مشروب رمضاني».. تعرَّف عليه

ضبط 85 مخالفة في المراكز الطبية التجميلية بمختلف المناطق (صور)

ضبط 85 مخالفة في المراكز الطبية التجميلية بمختلف المناطق (صور)

التهاب جيوب أنفية يتطور ويأكل عظام جمجمة شاب بمكة

التهاب جيوب أنفية يتطور ويأكل عظام جمجمة شاب بمكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته
تقارير وحوارات

«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته

المزيد
لولا اختلاف الأصوات
تدوينات حرة

لولا اختلاف الأصوات

المزيد
مدرسة التغيير
تدوينات حرة

مدرسة التغيير

المزيد
جامع الملك فيصل.. تحفة معمارية تنبض في الشارقة
تقارير وحوارات

جامع الملك فيصل.. تحفة معمارية تنبض في الشارقة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>