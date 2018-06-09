بالصور.. صواعق الطائف تُسقط سور منزل وتحرق أعلافاً بمستودع

تواصل- الطائف:

تسببت صاعقة رعدية اليوم (السبت) في انهيار سُور منزل، فيما أدت أخرى إلى اندلاع حريق في مستودع للأعلاف بالحوية شمال الطائف، وفقاً لـ”عكاظ”.

وكانت الصواعق التي صاحبت هطول الأمطار شمال المحافظة قد ضربت سور أحد المنازل بمخطط الدهاس بحوية الطائف ،ما أدى لانهيار السور الذي يبلغ طوله 70 متراً بارتفاع 7 أمتار.

وأوضح عبدالله بن دويحان الذيابي، أن أسرته فوجئت ظهر اليوم (السبت) بصاعقة ضربت منزلهم أدت إلى انهيار سور المنزل الممتد بطول 60 متراً، وارتفاع 8 أمتار، وأضاف:” انهار سور البيت بفعل الصاعقة، وتصدعت جدران المنزل، كاد الانهيار أن يتسبب بكارثة لوقوعه على خزان الغاز بحجم 2 طن”.

وأشار الذيابي إلى أن الانهيار تسبب في قطع التيار الكهربائي عن المنزل الذي تسكنه أسرته، وزاد: ” انهيار السور بفعل الصاعقة أدى إلى إتلاف محطة الكهرباء، الأمر الذي أدى لإخلاء المنزل من أسرتنا المكونة من إخوتي وأمهاتهم ووالدي وزوجات أخوتي والأحفاد، إلى بيوت أقاربنا، ما حدث أشبه بكارثة تصدعت جدران المنزل حتى الطابق الثاني”.

وفي السياق ذاته، ضربت صاعقة رعدية أخرى سوق الأعلاف شمالي الطائف؛ ما تسبب في اندلاع حريق بعدد من ربطات الأعلاف، وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه دون وقوع إصابات، حيث اقتصر الحريق علي موقعين تقدر مساحتهما تقريباً بـ 70 × 40 متراً، وفقاً لتصريحات المتحدث باسم الدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر الشريف.