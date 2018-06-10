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 تشمل تنظيف الأسنان وحليب الأطفال.. تعديلات على وثيقة الضمان الصحي

 تشمل تنظيف الأسنان وحليب الأطفال.. تعديلات على وثيقة الضمان الصحي
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت التعديلات التي أجريت على وثیقة الضمان الصحي، و التي سیعمل بها اعتبارا من 1 يولیو 2018، عن عدد من التغییرات شملت المنافع الجديدة وتعديلات على القائم منها، إضافة إلى تضمین الحالات غیر المشمولة.

وتضمنت الوثیقة عددا من المنافع الجديدة بتغطیة كل من تحصینات الفیروس المخلوي التنفسي، فحص تشوهات القلب الخلقیة لحديثي الولادة، فحص السمع لحديثي الولادة، تغطیة عملیة تكمیم المعدة بحد 20 ألف ریال، تغطیة تكالیف حلیب الأطفال الرضع حتى 24 شهراً.

وشملت كذلك تعديلات على الخدمات المقدمة وهي تغطیة كل من تنظیف الأسنان مرة سنويا بعد أن كان مغطى عندما تدعو الحاجة الطبیة، وزيارات حديثي الولادة للعیادات الخارجیة والداخلیة حتى 30 يوما من الولادة، رفع تغطیة علاج التوحد حتى 50 ألف ریال، رفع تغطیة أمراض صمامات القلب حتى 150 ألف ریال، تغطیة الحالات النفسیة غیر الحادة، تغطیة العزل الطبي للأمراض المعدية.

كما عددت الوثیقة الحالات التي لا تشملها التغطیة التأمینیة ضمن نظام الضمان الصحي التعاوني، ومن أبرزها الإصابات التي يحدثها العامل عمداً، تساقط الشعر والصلع، فیروس الايدز، إساءة استخدام المنشطات والأدوية، الطب البديل، الأطراف الصناعیة إلا بتقرير طبي، جراحات التجمیل، زرع الأعضاء، تصحیح النظر والسمع.

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