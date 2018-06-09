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أول تعليق من ملك الأردن بعد دعوة خادم الحرمين لاجتماع دعم بلاده في مكة

أول تعليق من ملك الأردن بعد دعوة خادم الحرمين لاجتماع دعم بلاده في مكة
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تواصل- واس:

أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عن تقديره لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى عقد اجتماع يضم المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

وأكد جلالته عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط الأْردن مع المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة المشاركة في الاجتماع، والتي ما توانت عن تقديم الدعم للأردن والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، سيشارك في الاجتماع يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

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