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«التحالف» يُفشل إطلاق صاروخ باليستي للميليشيا الانقلابية باتجاه ‏مأرب

«التحالف» يُفشل إطلاق صاروخ باليستي للميليشيا الانقلابية باتجاه ‏مأرب
العقيد الطيار الركن تركي بن صالح المالكي
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تواصل – واس:

دمرت مقاتلات التحالف العربي بغارتين، منصة إطلاق صواريخ أثناء محاولة ميليشيا الحوثي ‏الانقلابية، المدعومة من إيران، إطلاقها صاروخاً باليستياً من جبل هيلان الاستراتيجي باتجاه ‏مدينة مأرب.‏

وقال مصدر عسكري في جبهة صرواح، إن الغارات استهدفت آخر مواقع تمركز ميليشيا ‏الحوثي الانقلابية غرب جبل هيلان الاستراتيجي، وأسفرت عن تدمير منصة إطلاق صواريخ ‏كاتيوشا ومقتل وإصابة عدد من عناصرها.‏

وأشار إلى أن الميليشيا كانت تستعد لإطلاق صاروخ باتجاه مدينة مأرب، وتمكنت مقاتلات ‏التحالف من رصد تحركات الميليشيا وإحباط عملية الإطلاق، وفقاً لما ذكره موقع /26 سبتمبر/ ‏التابع لوزارة الدفاع اليمنية.‏

ودمرت غارة أخرى للتحالف في ذات الموقع عربة عسكرية تحمل مقذوفات صاروخية بعد ‏وصولها للموقع قادمة من صنعاء ومقتل كل من كانوا على متنه.‏

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