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«التعليم» تكشف أسباب إغلاق 113 مدرسة أهلية وعالمية

«التعليم» تكشف أسباب إغلاق 113 مدرسة أهلية وعالمية
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تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة التعليم أنها ستكشف اليوم تفاصيل إغلاق مدارس أهلية وعالمية بلغ عددها 113 مدرسة لم يلتزم ملاكها بالانتقال إلى مبان تعليمية مؤهلة.

وأشارت الوزارة عبر حسابها في «تويتر» إلى أن عدد المدارس الأهلية والعالمية التي استفادت من برامج وزارة التعليم لمساعدتها في التحول إلى مبانٍ تعليمية ومؤهلة بلغ أكثر من 1928 مدرسة أهلية وعالمية من أصل 2041 مدرسة.

يذكر أن عدد المدارس في قطاع التعليم الأهلي عام 2017 بلغ 6272 مدرسة، منها 3102 مبنى تعليمي، وعدد المباني غير التعليمية 3170 (تم استهداف 2041 مبنى، واستثناء 1129 مدرسة رياض أطفال).

وأوضحت «التعليم» انخفاض مؤشر المباني غير التعليمية، وذلك بعد برامج الدعم المقدم من الوزارة للانتقال إلى مبان تعليمية.

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