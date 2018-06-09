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تعليمات مهمة من سفارة المملكة للمواطنين القادمين إلى روسيا

تعليمات مهمة من سفارة المملكة للمواطنين القادمين إلى روسيا
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت سفارة المملكة لدى روسيا عددا من التعليمات لجميع مواطنيها القادمين لحضور نهائيات كأس العالم والتي ستنطلق بعد 5 أيام بمواجهة الأخضر للبلد المضيف في لقاء الافتتاح.

وأكدت السفارة على ضرورة أن يكون بحوزة الزائر وبشكل دائم جواز السفر وهوية المشجع، إضافة إلى تسجيل مكان الإقامة بشكل دقيق لدى إدارة الهجرة والجوازات، ومراعاة الدقة في تعبئة البيانات الشخصية، وتسجيل جواز السفر لدى السفارة عند الوصول إلى روسيا عن طريق موقع وزارة الخارجية.

كما أهابت السفارة بعدم حمل مبالغ مالية كبيرة، نظرا للاستخدام الواسع لبطاقات الائتمان، والالتزام واحترام النظام العام والآداب والثقافات والأديان الأخرى والخصوصية والعادات والتقاليد للدولة المضيفة، حيث إن مخالفة ذلك تعرض الزائر للمساءلة القانونية، وضرورة الالتزام بتعليمات وتوجيهات السلطات الروسية، والابتعاد عن الأماكن المشبوهة.

وأضافت السفارة في جملة توجيهاتها، تجنب إيقاف سيارات الأجرة في الشارع، وطلب سيارات الأجرة عن طريق الشركات المعتمدة مثل: (YANDEX – GETT – UBER…)، والالتزام بقرار السلطات الروسية بعدم التدخين في الأماكن المغلقة (مطاعم، فنادق، مراكز تجارية،،، إلخ)، كما من المناسب حمل عملة الدولار أو اليورو لعدم قبول الريال السعودي بتاتاً.

وشددت السفارة على المواطنين في روسيا، الابتعاد عن أماكن التجمعات والتجمهر، وعدم التجول في ساعات متأخرة من الليل، والابتعاد عن الأشخاص المشبوهين، وتجنب عقد عقود مع أشخاص مجهولين وعدم طلب أي خدمة منهم.

كما أرشدت السفارة بالحرص على إظهار ميولك في دعم منتخب بلادك بكل هدوء، وعدم إظهار النعرات القومية والعرقية والدينية أثناء التشجيع في الملعب أو خارجه، والحرص والمحافظة على الوثائق الرسمية والمبالغ المالية والبطاقات الائتمانية والأغراض الشخصية، وأن لا تتجاوز المبالغ المحمولة أكثر من 10000 دولار أو 9000 يورو، وفي حال حمل مبلغ أكثر من ذلك فإنه يجب التصريح بذلك عن طريق الممر الأحمر عند الوصول.

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