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«هدف» يودع مبالغ برنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لـ 3228 منشأة

«هدف» يودع مبالغ برنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لـ 3228 منشأة
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تواصل – واس:

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أن الصندوق أتم إجراءات صرف مبالغ برنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في حسابات 3228 منشأة في سوق العمل.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والصندوق خالد أباالخيل: ” إن الصندوق قام خلال الفترة الماضية بإرسال رسائل نصية للمنشآت يشعرهم فيها بأنه تم تحديث رقم الحساب البنكي (الآيبان) الخاص بالمنشآت في برنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة (للمنشآت التي أتمت التحديث)، ومنح فرصة للمنشآت التي لم تقم بتحديث الآيبان البنكي باسم المنشأة بأهمية المبادرة بزيارة فروع هدف لاستيفاء شروط صرف الدعم بتحديث الآيبان البنكي باسم المنشأة”

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى دعم وتشجيع المواطنين والمواطنات على تشغيل منشآتهم الصغيرة والمتوسطة واستراتيجياتهم في إدارة هذه المنشآت، من خلال توفير دعم مادي لتلبية احتياجاتهم الضرورية خلال مرحلة تشغيل المنشأة.

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