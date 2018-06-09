الصحة: رصدنا 361 مخالفة في ممارسات التجميل الطبية بالمؤسسات الخاصة

تواصل – فريق التحرير:

رصدت وزارة الصحة ٣٦١ مخالفة خلال ٤٠٣ زيارات نفذتها في كافة مناطق ومحافظات المملكة ضمن حملتها الرقابية للتأكد من التزام المؤسسات الصحية بالمعايير الصحية لممارسات التجميل الطبية.

وكانت الصحة قد حذرت من استخدام الكوادر والأجهزة الطبية غير المرخصة أو بدون تعقيم سليم وشدّدت على ضرورة تطبيق نظام التخلص الآمن من النفايات الطبية، وأكدت خلال حملتها التوعوية التي بدأتها بنهاية شهر مايو الماضي على أهمية الالتزام بالمعايير الصحية في المؤسسات الصحية التي لديها ممارسات تجميلية طبية، وأعلنت أن فرقها التفتيشية تقوم بزيارة تلك المؤسسات الصحية خلال حملة رقابية تشمل جميع مناطق المملكة وذلك بهدف تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح الصحية للمحافظة على سلامة المرضى.

وأبانت الصحة أن من يخالف ذلك فإنه سيُطبق بحقه العقوبات النظامية والتي تشمل (غرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال / إلغاء الترخيص للممارس والمؤسسة أو إغلاق المؤسسة )

وأوضحت الصحة أن هذه الحملة تأتي بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، مشيرةً أن هناك عدداً من الممارسات الصحية الممنوعة تم رصدها خلال هذه الحملة وتتلخص في ٥٣ مخالفة لاستخدام الأجهزة غير المرخصة وتم ضبط ١٩٥ من الكوادر الطبية غير المرخصة وكذلك ٥٠ مخالفة عدم الالتزام بمعايير التعقيم و٦٣ مخالفة لنظام التخلص الآمن من النفايات الطبية حيث تمثل تلك الممارسات المخالفة خطراً كبيراً ًعلى المرضى مما يؤثر على سلامتهم.

ولفتت إلى أهمية الالتزام بما ورد في نظام المؤسسات الصحية الخاصة والذي يحظر على المؤسسة استخدام الأجهزة أو الكوادر الصحية غير المرخصة والتقصير في نظام التعقيم والتخلص الآمن من النفايات الطبية.

كما أكدت الصحة على ضرورة وجود ترخيص للجهاز الطبي وكذلك استخدامه من قبل الطبيب المختص الحاصل على ترخيص نظامي أيضاً إضافة إلى عدم نشر ادعاءات عن خصائص الجهاز الطبي غير مثبتة علمياً.

كما حذرت الصحة من تصوير المرضى لغير الأغراض العلمية المعتمدة وفقاً لما نصت المادة الخامسة من نظام مزاولة المهن الصحية. وأهابت في نفس الوقت بالجميع ضرورة الإبلاغ عند وجود مخالفة بالتواصل مع مركز اتصال الصحة ٩٣٧.