مشرف «برنامج الإسكان» يكشف أسباب رفض تمويل 85% من طلبات العملاء

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كشف المشرف على برنامج الإسكان مروان زواوي، أسباب رفض طلبات 85 % من المواطنین المتقدمین لطلب قروض عقارية تمويلیة.

وأكد زواوي، أن أسباب الرفض ثلاثة أبرزها عدم توفر المنتجات السكنیة التي يريدها المواطن المتقدم، أو بسبب جهة العمل إذا كان في القطاع الخاص، وأخیرا إذا وصل عمر المتقدم إلى 45 سنة، خاصة إذا كان في القطاع العسكري بسبب قربه من التقاعد المبكر.

وأشار خلال مقابلة له مع برنامج “يا هلا 2030 “على قناة “روتانا خلیجیة”، إلى سعي الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريین لتوفیر وحدات سكنیة مناسبة للأسرة السعودية مثل الشقق والفلل والدوبلكس و”التاون هاوس” بأسعار تتراوح من 250 إلى 750 ألفاً.

ولفت إلى أن الوزارة بدأت البحث عن تقنیات بناء جديدة تساعدها على إنجاز المطلوب في أسرع وقت ومنها تقنیة بناء الجیل الرابع 4D.