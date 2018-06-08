الديوان الملكي: قمة رباعية في مكة لمناقشة دعم الأردن.. غداً

تواصل – واس:

أعلن الديوان الملكي عقد قمة عربية تضم المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والأردن، في مكة المكرمة، غداً الأحد، لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

وفيما يلي نص ” بيان من الديوان الملكي”:

في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بأوضاع الأمة العربية وحرصه على كل ما يحقق الأمن والاستقرار فيها فقد تابع – أيده الله – الأزمة الاقتصادية في الأردن الشقيق وأجرى اتصالات مع إخوانه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتم الاتفاق على عقد اجتماع يضم الدول الأربع في مكة المكرمة يوم الأحد القادم 26 / 9 / 1439هـ لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.