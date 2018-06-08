شرطة الشرقية توضح حقيقة مقتل «ثمانينية» على يد خادمتها بالأحساء

تواصل – فريق التحرير:

نفت شرطة الشرقية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، بشأن مقتل امرأة ثمانينية على يد خادمتها في محافظة الأحساء.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، إن أمن الأحساء باشر مساء الخميس الماضي بلاغًا بوفاة ثمانينية تقيم بمفردها، حيث تبين أن خادمتها ترقد منذ الأحد الماضي في مستشفى الصحة النفسية.

وأضاف أن المختصين باشروا الانتقال برفقة الطبيب الشرعي إلى الموقع، وتم معاينة جثمان المتوفاة ونقله إلى المستشفى لاستكمال فحوصات الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة واستكمال الإجراءات النظامية في ضوء ذلك.