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احتجاز 7 أشخاص إثر حريق بمركز «السلام مول» وسط جدة (صور)

احتجاز 7 أشخاص إثر حريق بمركز «السلام مول» وسط جدة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة مساء اليوم الجمعة، حريقا اندلع بمركز السلام مول وسط جدة بعد ورود بلاغ بنشوب حريق تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المركز.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق مدني جدة إطفاء وإنقاذ تساندها عربات الإنارة وفرق الإسناد هرعت عند الساعة ٢١:٨ من مساء اليوم إلى مركز السلام مول التجاري بعد ورود عدت بلاغات للمركز الموحد للعمليات بمنطقة مكة المكرمة مفاده اندلاع حريق بالمولد الكهربائي الخاص بالمركز التجاري مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المركز .

وأضاف أنه “نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي توالت البلاغات من داخل المركز مفادها احتجازات إما خلف أبواب المحلات التجارية أو داخل المصاعد في أجواء يسودها الظلام ما عدا بعض الممرات”.

وأكد سرحان أنه “مع وصول الفرق تم مباشرة إخماد الحريق المندلع في أحد المولدات الكهربائية للمركز وامتد لبعض العدادات المجاورة، مما ترك آثار طفيفة عليها ومزامنة مع عمليات “الإطفاء” شرعت فرق الإنقاذ في تمشيط المركز التجاري وإخلائه من كافة المتسوقين.

كما واصلت فرق الإنقاذ أعمالها من خلال فك الاحتجاز عن (٣) أشخاص داخل ثلاثة مصاعد، وعدد (٤) أشخاص من داخل المحلات التجارية بعد توقف الأبواب الكهربائية نتيجة انقطاع التيار عنها، وفي نفس السياق تم التأكد من عدد (٨) مصاعد لخلوها من المحتجزين.

وأبان متحدث مدني مكة المكرمة “أن الحادث لم يسجل أي إصابات أو خسائر بالأرواح وتم إعادة التيار الكهربائي لمركز السلام مول دون وجود أي خطورة، كما شارك في الحادث كافة الجهات المعنية من مرور ودوريات أمنية والهلال الأحمر وشركة الكهرباء كلا في الواجبات المناطة فيه مما سهل إنهاء الحادث من كافة جوانبه العملية والأمنية بوقت وجيز وإعادة المركز للعمل من جديد دون أدنى خطورة على المتسوقين.

 

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