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كائن بحري غامض يثير حيرة العلماء! (فيديو)

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تواصل – وكالات:

أثارت بقايا متعفنة لمخلوق غامض ظهر على شاطئ محمية Dorob الطبيعية في ناميبيا الأسبوع الماضي، حيرة الكثير من الباحثين.

وبدا الحيوان البحري الغريب، طوله 6 أمتار، وكأنه يشبه الحوت أو الدلفين، ولكن حالة التحلل المتطورة صعّبت على الباحثين إمكانية تحديد ماهيته، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلة “فوربس” الأمريكية.

وفي البداية، قال الباحثون إنه “لم يكن لديهم أي فكرة” عن أصل الكائن الغريب، ولكنهم يعتقدون الآن أن الحيوان يمكن أن يكون حوتَ كوفييه ذا المنقار؛ وهو نوع من الحيتان المسننة.

وفي حال كان الاعتقاد صحيحاً، فستكون هذه المرة الثانية التي يتم العثور فيها على مخلوق مماثل في ناميبيا، منذ عام 2000، ويُعتقد أنه قد يكون هناك أكثر من 100 ألف من هذه المخلوقات في البحار، في جميع أنحاء العالم.

وتمتلك هذه الأنواع من الحيتان أجساماً غريبة، ومناقيرَ قصيرة وأفواهاً منحنية ذات مظهر “مبتسم” غامض. وتتواجد في مناطق المياه العميقة الاستوائية.

وما أثار حيرة الباحثين هو أن حيتان كوفييه عادة ما تتواجد في عدد من المياه الخارجية العميقة المختلفة، من المناطق المدارية إلى البحار الباردة.

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