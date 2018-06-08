تسريب التصميم النهائي لهاتف «جالاكسي نوت 9»

تواصل – وكالات:

ينتظر الكثيرون جهاز جالاكسي نوت 9 من سامسونج، الذي يحمل العديد من المزايا التي يتوق الكثيرون للحصول عليها في أي هاتف ذكي، خاصة في ما يتعلق بالكاميرا والتخزين.

وبعد عدد من التقارير والتوقعات حول مواصفات الهاتف، صدرت تسريبات جديدة تكشف عن تصميم جالاكسي نوت 9 الذي سيشهد بعض التغييرات الهامة، حيث نشر ستيف هيمرستوفر، المسرب الشهير الذي يعرف باسم “onleaks”، صوراً ثلاثية الأبعاد مفصّلة لتصميم الهاتف النهائي.

ونشر موقع “91Mobile” هذه الصور التي تكشف أن هاتف سامسونج الرائد الجديد سيحمل أجزاءً مشابهة لأجهزة جالاكسي نوت 8 وجالاكسي إس 9 بلس.

وستكون الكاميرا المزدوجة بجهاز جالاكسي نوت 9 بشكل أفقي على عكس سابقه نوت 8؛ وهو ما يشير إلى أن سامسونج ستغير مكان مستشعر بصمات الإصبع أسفل الكاميرا.

ومما لا يروق للمستخدمين في تصميم الجهاز الجديد، هو أن سامسونج تواصل تثبيت مستشعرات بصمات الإصبع في شكل مستطيل عندما تتوفر مساحة كافية في الجزء الخلفي من الهاتف، وبمجرد أن تحصل سامسونج على أجهزة قراءة بصمات الأصابع داخل الشاشة (التي ستكون متوفرة في هواتف الشركة في عام 2019)، فستختفي هذه المشكلة.

وعند الانتقال إلى واجهة الهاتف، تظهر التسريبات الجديدة أن سامسونج ستزيد من حجم الشاشة قليلاً، ولكنها في الأساس تكرر تصميم نوت 8، وهذا أمر جيد بالنظر إلى التصميم البديع لذلك الهاتف، كما تم الاحتفاظ بمدخل السماعة نفسه لهاتف نوت 8، إلى جانب مدخل الشاحن ومكبر الصوت.

ويشير هيمرستوفر إلى أن جالاكسي نوت 9 سيكون بقياس 161.9× 76.3 مم؛ أي أنه سيكون أقصر قليلاً من سابقه نوت 8، بينما سيكون سمكه 8.8 مم مقارنة بــ 8.6 مم لسابقه؛ وهو ما قد لا يلاحظه المستخدمون بفضل تغييرات الشاشة.