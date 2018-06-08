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«الأحوال المدنية» تستقبل الحالات الطارئة خلال إجازة عيد الفطر 

«الأحوال المدنية» تستقبل الحالات الطارئة خلال إجازة عيد الفطر 
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تواصل – واس:

كلّفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الجمعة، عدداً من الإدارات والمكاتب في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بالعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك؛ لإنجاز الأعمال الطارئة والضرورية التي لا يمكن تأجيلها كحالات الولادة والوفاة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد بن جاسر الجاسر، أنه بإمكان المواطنين والمقيمين مراجعة إدارات ومكاتب الأحوال المدنية المكلفة أثناء إجازة عيد الفطر المبارك في الحالات الطارئة فقط، كاستخراج شهادات الميلاد والوفاة التي تستوجب ذلك.

وأكد الجاسر، أن مدة إجازة عيد الفطر المبارك لا تحتسب ضمن المدة الواجبة للتبليغ عن الواقعات المدنية للمواطنين والمقيمين كحالات الولادة والوفاة وغيرها؛ تقديراً لظروف المواطنين والمقيمين وعدم حملهم على المراجعة خلال العطلة لتسجيل واقعاتهم.

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