اكتمال حجز 40% من مشروع إسكان «رتاج مكة»

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الإسكان عن اكتمال حجز 40 في المئة من مشروع “رتاج مكة” الذي أطلقته الشهر الماضي ضمن مشاريع برنامج “سكني” ويقع في حي النوارية في المدخل الشمالي للعاصمة المقدسة، مؤكدةً أنه سيتم طرح المرحلة الثالثة من المشروع بعد إجازة عيد الفطر المبارك، بعد أن قاربت حجوزات المرحلة الثانية من المشروع على الاكتمال.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحجوزات في مشروع إسكان “رتاج مكة” بلغ ما يقارب الـ1900 وحدة سكنية من إجمالي وحدات المشروع البالغة 4500 وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والشقق، مبيّنةً أنه بانتهاء ساعات عمل يوم أمس، قاربت المرحلة الثانية من المشروع والبالغة 2000 وحدة سكنية على الاكتمال، وسيتم طرح المرحلة الثالثة منه مع بدء العمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة.

وكانت وزارة الإسكان دشنت مشروع “رتاج مكة” ضمن سلسلة من مشاريع برنامج “سكني” التي طرحتها وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية وتستهدف من خلالها ضخ آلاف الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة؛ لتلبية تطلعات المستفيدين من الدعم السكني وتوفير خيارات متنوعة من حيث التصاميم والنماذج، وكذلك المساحات والأسعار حيث أكّدت استمرارها في ضخ المزيد من الوحدات خلال الفترة المقبلة في مختلف مناطق المملكة.

ويتزامن هذا المشروع مع إطلاق الوزارة لنحو 13 مشروعاً للوحدات السكنية تحت الإنشاء “البيع على الخارطة” خلال الشهرين الماضيين في عدد من المدن تشمل الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وينبع، والدمام، والخبر، توفر أكثر من 25 ألف وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والشقق والتاون هاوس بأسعار تتراوح بين 250 ألفاً إلى 750 ألفاً.

وأعلنت الوزارة مؤخراً عن اكتمال حجوزات عدد من هذه المشاريع في المدينة المنورة، الرياض، وإقبال كبير على بقية المشاريع حيث تجاوزت نسب الحجوزات في معظمها الـ50 في المئة.

يذكر أن مشروع “رتاج مكة” يقع على مساحة 1.3 مليون متر مربع ويتميز بموقعه الاستراتيجي في حي النوارية على المدخل الشمالي للعاصمة المقدسة، ويأتي بالشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، كما يتميز بوقوعه داخل النطاق العمراني ويحتوي إضافة إلى الوحدات السكنية على 3 جوامع ومسجدين و5 مدارس و7 حدائق وملاعب أطفال، والعديد من المرافق التجارية، كما تم تخصيص العديد من المواقع للجهات الحكومية منها 4 مواقع لمرافق تعليمية وصحية وأمنية وغيرها، ويضم المشروع خيارات متعددة من حيث المساحات والتصاميم والأسعار، حيث تصل مساحات الوحدات السكنية إلى 225 متراً مربعاً بأسعار تبدأ من 419,773 ريالاً.