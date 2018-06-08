«داكو:» مشروعات تطويرية بمطار الملك فهد

تواصل – واس:

كشفت شركة مطارات الدمام “داكو” عن حزمة مشروعات تستهدف تطوير البنية التحتية وتطوير أنظمة العمل في المطار على المستويات كافة من حيث الخدمات وأعداد الركاب.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام “داكو” تركي بن عبدالله الجعويني، أن عدد المسافرين ارتفع عبر المطار خلال العام 2017 ليصل إلى 9.7 مليون مسافر، مقارنة بــ 5.2 مليون مسافر في العام 2010م ، مبيناً أن المرحلة الأولى من قرية الشحن التي دشنت مؤخراً أسهمت في نمو الشحن السريع، حيث يوجد حالياً بقرية الشحن 7 شركات نقل سريع عالمية ومحلية مرخصة، منها 5 شركات تمتلك مباني مخصصة لها، كما تم منح الرخصة للمشغل الثاني لخدمات الشحن الجوي في المرحلة الثانية من الخطة التطويرية، وجاري إنشاء صالة الشحن الجديدة التي سيتم الانتهاء منها في الربع الرابع من العام الجاري، وتليها المرحلة الثالثة التي تشمل منطقة الايداع وإعادة التصدير والمتوقع الانتهاء منها نهاية العام الجاري ايضاً، بالإضافة إلى المرحلة الرابعة من مراحل القرية التي ستحتوي على منطقة الدعم اللوجستي تتمثل في حلول التوزيع والتخزين العام.

وأشار الجعويني إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تنفيذ العديد من المشروعات منها توسعة مناطق الجوازات وزيادة عدد منصاتها، وإنشاء صالة انتظار الركاب للبوابات الخاصة بالحافلات، وغيرها من المشروعات, مبينا أنه سيشهد نهاية العام الحالي اكتمال المخطط الرئيسي للمطار، الذي سيتم من خلاله تحديد الخطط التطويرية للمطار على مدى الثلاثين سنة القادمة، كما يجري العمل حالياً على إعادة تأهيل 31 دورة مياه في جميع المرافق بالمطار، واستبدال جسور إركاب المسافرين على عدة مراحل، وسيتم البدء بمشروع نظام مناولة الأمتعة الذي سيتم تنفيذه وفق جدول زمني يتم تحديده بعد اكتمال مخطط المشروع يشمل تغيير كامل لمنصات تسجيل الرحلات لاستيعاب أكبر عدد من المسافرين، وتفعيل الخدمات الذكية لإصدار بطاقات صعود الطائرة وشحن العفش.‏