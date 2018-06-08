«داكو:» مشروعات تطويرية بمطار الملك فهد

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

وفاة مجهول ألقى بنفسه من الدور العلوي بصحن المطاف

وفاة مجهول ألقى بنفسه من الدور العلوي بصحن المطاف

«المرور»: لا استثناءات في المخالفات.. والعقوبات تطال الذكور والإناث

«المرور»: لا استثناءات في المخالفات.. والعقوبات تطال الذكور والإناث

تفاصيل التحقيقات مع الـ7 المتشبهين بالنساء في جدة.. علاقاتهم وتحركاتهم

تفاصيل التحقيقات مع الـ7 المتشبهين بالنساء في جدة.. علاقاتهم وتحركاتهم

بدء تطبيق نظام مكافحة التحرش.. تعرّف على تفاصيله

بدء تطبيق نظام مكافحة التحرش.. تعرّف على تفاصيله

«داكو:» مشروعات تطويرية بمطار الملك فهد

«داكو:» مشروعات تطويرية بمطار الملك فهد
0

تواصل – واس:

كشفت شركة مطارات الدمام “داكو” عن حزمة مشروعات تستهدف تطوير البنية التحتية وتطوير أنظمة العمل في المطار على المستويات كافة من حيث الخدمات وأعداد الركاب.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام “داكو” تركي بن عبدالله الجعويني، أن عدد المسافرين ارتفع عبر المطار خلال العام 2017 ليصل إلى 9.7 مليون مسافر، مقارنة بــ 5.2 مليون مسافر في العام 2010م ، مبيناً أن المرحلة الأولى من قرية الشحن التي دشنت مؤخراً أسهمت في نمو الشحن السريع، حيث يوجد حالياً بقرية الشحن 7 شركات نقل سريع عالمية ومحلية مرخصة، منها 5 شركات تمتلك مباني مخصصة لها، كما تم منح الرخصة للمشغل الثاني لخدمات الشحن الجوي في المرحلة الثانية من الخطة التطويرية، وجاري إنشاء صالة الشحن الجديدة التي سيتم الانتهاء منها في الربع الرابع من العام الجاري، وتليها المرحلة الثالثة التي تشمل منطقة الايداع وإعادة التصدير والمتوقع الانتهاء منها نهاية العام الجاري ايضاً، بالإضافة إلى المرحلة الرابعة من مراحل القرية التي ستحتوي على منطقة الدعم اللوجستي تتمثل في حلول التوزيع والتخزين العام.
وأشار الجعويني إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تنفيذ العديد من المشروعات منها توسعة مناطق الجوازات وزيادة عدد منصاتها، وإنشاء صالة انتظار الركاب للبوابات الخاصة بالحافلات، وغيرها من المشروعات, مبينا أنه سيشهد نهاية العام الحالي اكتمال المخطط الرئيسي للمطار، الذي سيتم من خلاله تحديد الخطط التطويرية للمطار على مدى الثلاثين سنة القادمة، كما يجري العمل حالياً على إعادة تأهيل 31 دورة مياه في جميع المرافق بالمطار، واستبدال جسور إركاب المسافرين على عدة مراحل، وسيتم البدء بمشروع نظام مناولة الأمتعة الذي سيتم تنفيذه وفق جدول زمني يتم تحديده بعد اكتمال مخطط المشروع يشمل تغيير كامل لمنصات تسجيل الرحلات لاستيعاب أكبر عدد من المسافرين، وتفعيل الخدمات الذكية لإصدار بطاقات صعود الطائرة وشحن العفش.‏

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مطار الملك فهد: تقلبات الطقس تؤثر على مواعيد بعض الرحلات

مطار الملك فهد: تقلبات الطقس تؤثر على مواعيد بعض الرحلات

«تطوير الرياض» تعتمد تعديل ضوابط دمج وتقسيم أراضي الشوارع التجارية

«تطوير الرياض» تعتمد تعديل ضوابط دمج وتقسيم أراضي الشوارع التجارية

«العيسى» يدعو الطلاب والمعلمين للمشاركة في تطوير محتوى الكتب الدراسية

«العيسى» يدعو الطلاب والمعلمين للمشاركة في تطوير محتوى الكتب الدراسية

تصنيع أصغر كمبيوتر في العالم.. لا يمكن رؤيته إلا بـ«ميكرسكوب»

تصنيع أصغر كمبيوتر في العالم.. لا يمكن رؤيته إلا بـ«ميكرسكوب»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته
تقارير وحوارات

«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته

المزيد
لولا اختلاف الأصوات
تدوينات حرة

لولا اختلاف الأصوات

المزيد
مدرسة التغيير
تدوينات حرة

مدرسة التغيير

المزيد
جامع الملك فيصل.. تحفة معمارية تنبض في الشارقة
تقارير وحوارات

جامع الملك فيصل.. تحفة معمارية تنبض في الشارقة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>