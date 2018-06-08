«المرور»: إصدار رخص القيادة للنساء مستمر حتى هذا الموعد

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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المرور السعودي، اليوم الجمعة، أن مراكز المرور ومدارس تعليم القيادة في المملكة، تواصل أعمالها في إصدار رخص القيادة للنساء المتقدمات بطلب الحصول عليها أو لاستبدال الرخص الأجنبية المعتمدة.

وأضافت إدارة المرور، في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن إصدار الرخص أو استبدالها مستمر حتى الخميس المقبل.

يذكر أن 22 مركزاً مرورياً على مستوى المملكة، قد بدأ منذ الثلاثاء الماضي، بتسليم النساء المتقدمات بطلب استبدال رخصهن الأجنبية الرخص الجديدة، فيما شرعت أربع مدارس لتعليم القيادة بدءاً من أمس الخميس، بصرف رخص النساء اللاتي أنهين فترة التدريب بنجاح.

ومن المقرر أن يتواصل العمل الأسبوع الأخير من رمضان لإنجاز إجراءات بقية الطلبات للمتقدمات للحصول على التراخيص.

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