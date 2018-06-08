بطاقات خاصة للمعتكفين من وكالة المسجد النبوي

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

وفاة مجهول ألقى بنفسه من الدور العلوي بصحن المطاف

وفاة مجهول ألقى بنفسه من الدور العلوي بصحن المطاف

«المرور»: لا استثناءات في المخالفات.. والعقوبات تطال الذكور والإناث

«المرور»: لا استثناءات في المخالفات.. والعقوبات تطال الذكور والإناث

تفاصيل التحقيقات مع الـ7 المتشبهين بالنساء في جدة.. علاقاتهم وتحركاتهم

تفاصيل التحقيقات مع الـ7 المتشبهين بالنساء في جدة.. علاقاتهم وتحركاتهم

بدء تطبيق نظام مكافحة التحرش.. تعرّف على تفاصيله

بدء تطبيق نظام مكافحة التحرش.. تعرّف على تفاصيله

بطاقات خاصة للمعتكفين من وكالة المسجد النبوي

بطاقات خاصة للمعتكفين من وكالة المسجد النبوي
0

تواصل – واس:

أصدرت إدارة الخدمات الاجتماعية ممثلة بوحدة ذوي القدرات الخاصة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، بطاقات خاصة لدخول المعتكفين من ذوي الهمم العالية للمواقع المخصصة لهم؛ لتوفير الراحة وتسهيلها لهم في تنقلهم بالمسجد النبوي.

وبين مدير وحدة ذوي القدرات الخاصة سمير بن عبدالستار، أنه تسهيلاً لهذه الفئة تم تقديم بطاقات خاصة لدخولهم للمواقع الخاصة بهم في السطح الغربي بجوار سلم رقم 6 من المسجد النبوي، بالإضافة إلى تهيئة جميع الخدمات لهم من مصاحف بعدة لغات وبطريقة برايل وتسهيل وصول الوجبات وتقديم الدروس العلمية لهم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

10 فوائد طبية مذهلة لـ«مشروب رمضاني».. تعرَّف عليه

10 فوائد طبية مذهلة لـ«مشروب رمضاني».. تعرَّف عليه

 «ترامب» في «الإفطار الرمضاني»: أهم يومين في حياتي كانا بالمملكة

 «ترامب» في «الإفطار الرمضاني»: أهم يومين في حياتي كانا بالمملكة

إسلام 129 وتفطير 8 آلاف صائم بتعاوني شمال الرياض

إسلام 129 وتفطير 8 آلاف صائم بتعاوني شمال الرياض

مدير مرور الزلفي ينظم حركة السير بشهر رمضان 

مدير مرور الزلفي ينظم حركة السير بشهر رمضان 

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته
تقارير وحوارات

«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته

المزيد
لولا اختلاف الأصوات
تدوينات حرة

لولا اختلاف الأصوات

المزيد
مدرسة التغيير
تدوينات حرة

مدرسة التغيير

المزيد
جامع الملك فيصل.. تحفة معمارية تنبض في الشارقة
تقارير وحوارات

جامع الملك فيصل.. تحفة معمارية تنبض في الشارقة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>