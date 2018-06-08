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«الماجد» يوضح حكم المماطلة في سداد دين «القرض العقاري» (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أكد الشيخ سليمان الماجد، قاضي الاستئناف، عضو مجلس الشورى السابق، أن قرض صندوق التنمية العقارية “دين” لا تجوز المماطلة في سداده، وبخاصة ممن هو قادر على ذلك.

وقال «الماجد» خلال برنامج “الجواب الكافي” الذي يبث على قناة المجد الفضائية: “من حيث الأصل لا فرق بين الحقوق المتعلقة بعقود الدولة، أوالمتعلقة ببقية الناس، واعتبار القرض العقاري الذي تقدمه الدولة للمواطن من أجل الإسكان دين كسائر الديون، يجب عليه سداده في حينه ولا يجوز المماطلة فيه، ولا سيما إذا طالبوه بذلك، وأظهروا هذا له”.

وفي ذات السياق، تشير بعض الاحصائيات الصادرة عن الصندوق العقاري إلى أن إجمالي القروض المتعثرة لصالح الصندوق بلغت 32 مليار ريال، وكانت هذه المبالغ كافية لإقراض 60.000 مستفيد جديد بنظام الإقراض القديم.

وأثر عدم سداد المقترضين على قدرة الصندوق سابقاً بإقراض المواطنين الجدد، كما أوصل مدة انتظارهم إلى 12 سنة، ويعد من الأسباب الرئيسية في زيادة معضلة الإسكان في المملكة.

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