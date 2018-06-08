قاصدو بيت الله الحرام يؤدون صلاة آخر جمعة من رمضان (صور)

تواصل – واس:

أدى جموع المصلين من المواطنين والمقيمين والزوار والمعتمرين، اليوم، صلاة الجمعة بالمسجد الحرام حامدين الله عز وجل على ما أنعم عليهم من نعمة الأمن والأمان والراحة والاستقرار، ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات متكاملة وذلك في أجواء روحانية ونفوس مطمئنة مفعمة بالإيمان.

وامتلأت أروقة وساحات وأدوار المسجد الحرام بالمصلين والزائرين والمعتمرين الذين قدموا من داخل المملكة وخارجها لأداء مناسك العمرة وأداء صلاة آخر جمعة من الشهر الكريم، واغتنام ما بقي من فضائله وذلك بالإكثار من العبادات والتقرب إلى الله عز وجل.

وقامت الجهات والأجهزة الحكومية والأهلية بتسخير كافة استعداداتها لتوفير أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين الذين تمتلئ بهم ساحات وأروقة وأدوار المسجد الحرام بمتابعة وإشراف من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

ورفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كامل جاهزيتها لضمان تقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين في المطاف والمسعى والسطح والقبو وتوسعة الملك فهد رحمه الله، والتوسعة السعودية الثالثة الشمالية وسائر أدوار الحرم وساحاته حيث تم تجهيز (210) أبواب و(28) سلماً كهربائياً لدخول وخروج المصلين بالإضافة إلى (38) مدخلاً مخصصاً لذوي الاحتياجات الخاصة ( 7) مداخل مخصصة لدخول النساء و( 7) جسور و( 7) عبارات بالإضافة إلى توفير (10,000) عربة عادية و(700) عربة كهربائية.

وكثفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر جهودها في متابعة الحالات والظواهر السلوكية حول المسجد الحرام، وتولى فرع الهلال الأحمر إسعاف الحالات المرضية الطارئة ونقل الحالات المرضية إلى المراكز الصحية والمستشفيات، كذلك تدريب منسوبي ومنسوبات الرئاسة على مبادئ الإسعافات الأولية كما جندت إدارة الدفاع المدني آلاف الأفراد والمعدات والآليات لتوفير أفضل مستويات السلامة للمعتمرين بالتنسيق الكامل مع كل الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لأعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ بالعاصمة المقدسة حيث توجد 30 نقطة للدفاع المدني منتشرة في أرجاء المسجد الحرام وتزداد إلى أكثر من 50 نقطة حسب الحاجة.

كما كثفت الجهات الأمنية ممثلة في القوة الخاصة بأمن المسجد الحرام وقوة الطوارئ الخاصة القطاعات الأخرى من استعداداتها لتنظيم عملية الدخول والخروج وحفظ الأمن داخل المسجد الحرام وساحاته، ومتابعة الحالات الأمنية، والمشاركة في تنظيم صفوف المصلين وحركة المعتمرين في مواقع الازدحام، ومتابعة النواحي الأمنية بكاميرات المراقبة كما يعمل مرور العاصمة المقدسة على تنظيم الحركة المرورية على الطرق الرئيسية المؤدية للمسجد الحرام، حيث تم تخصيص تسعة مواقع لتوقف المركبات وربطها بحركة ترددية عبر حافلات النقل العام، لنقل المعتمرين والمصلين القادمين من داخل حدود العاصمة المقدسة وخارجها.