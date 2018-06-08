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«آبل» تعلق مجدداً على اتهامات تعمدها إبطاء أجهزة «آيفون»

«آبل» تعلق مجدداً على اتهامات تعمدها إبطاء أجهزة «آيفون»
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تواصل – وكالات:

علقت شركة “آبل” مجدداً على اتهامات تعمدها إبطاء أجهزة “آيفون” القديمة في محاولة لجذب العملاء إلى المتجر وشراء هواتف جديدة.

وتحدث نائب رئيس التسويق بالشركة جريج خوسوياك، في مقابلة مع مدون آبل “جون جوبر” عن هذه الاتهامات؛ مؤكداً أن الشركة تخطط للتغلب على المشكلات السابقة.

وأوضح “جوسوياك” أنه مع نظام التشغيل iOS 12 على أجهزة مثل iPhone 6S؛ فإن الأداء سيكون أسرع بنسبة 70٪، وأن هذا يتعارض مع “الفكرة الشائعة” التي تقول إن آبل تتباطأ في الهواتف القديمة بتحديثات iOS جديدة لدفع المستخدمين لشراء موديلات جديدة.

وأضاف: أن آبل لديها معدل رضاء عملاء بنسبة 99٪ مع نظام التشغيل iOS 11، وأن الفكرة التي تقول إن الشركة تعمل على إبطاء الهواتف لإجبارهم على شراء هاتف جديد أمر جنوني.

يشار إلى أن آبل اعترفت مؤخراً أنها تعمل على إبطاء هواتف آيفون القديمة؛ من أجل حماية المستخدمين من المشكلات الناجمة عن الهواتف القديمة.

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