10 فوائد طبية مذهلة لـ«مشروب رمضاني».. تعرَّف عليه

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تواصل – فريق التحرير:

يُعد «قمر الدين» مشروباً شهيراً خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث يتم تصنيعه من فاكهة المشمش المفيدة للصحة العامة؛ لأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم.

وفي هذا الصدد، عدَّدت الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، في منشور على حسابها بموقع “فيسبوك” أهم الفوائد التي يحصل عليها الجسم فور تناول «قمر الدين».

الفوائد

1 – يُقلل حدة الشعور بالعطش أثناء ساعات الصيام الطويلة؛ لذا عليك تناول كوب منه في وجبة السحور.

2 – تناوله يساهم في تنظيم عمل الأمعاء والحد من عسر الهضم.

3 – يساعد على تقوية أعصاب الجسم؛ لأنه يساهم في تجديد خلايا الجسم.

4 – لمن يعاني بالنحافة عليه تناول مشروب قمر الدين، فهو يعمل على فتح الشهية بشكل كبير جداً.

5 – يعمل على تجديد خلايا الجسم، ويؤخر ظهور علامات تقدم العمر، ويحمي من التجاعيد.

6 – يقوي الجهاز المناعي بالجسم، ويحد من الإصابة بأمراضه.

7 – يحمي القلب والأوعية الدموية من الأمراض؛ نظراً لاحتوائه على فيتامين C.

8 – يقلل فرص الإصابة بالسرطان.

9 – يساهم في تنظيم نسبة الكوليسترول بالدم.

10 – يساعد في حصولك على نوم عميق وجيد.

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