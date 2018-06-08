بعد سحب قانون الضرائب.. الأردن يعلن انتهاء الاحتجاجات

تواصل – وكالات:

أعلنت المديرية العامة للأمن بالأردن انتھاء الاحتجاجات التي شھدتھا العاصمة عمان ومحیط الدوار الرابع، للمطالبة بسحب مشروع قانون الضريبة الجديد.

وأكدت المديرية أن الطرق أصبحت سالكة في المنطقة التي شھدت الفعالیات الاحتجاجیة، حيث جاء انتھاء الاحتجاجات التي استمرت أسبوعاً كاملاً، بعد تعھد رئیس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز بسحب قانون الضرائب الجديد وتكوين رؤية واضحة حوله.

جاء ذلك عقب لقاءات عقدھا الرزاز مع مجلسي الأمة والأعیان، وتصريحه بأنه منفتح لسماع جمیع الأصوات المعارضة في المجتمع، وفقا للعربية نت.

وكان الرزاز التقى قادة النقابات المھنیة للتشاور حول مشروع قانون الضريبة، وتلقى توصیة من رئیس مجلس النواب عاطف طروانة الذي أوصاه بإلغاء التعديلات التي أجريت على قانون الضريبة، مؤكداً أن غالبیة أعضاء البرلمان يرفضون ھذه التعديلات.