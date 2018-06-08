بعد سحب قانون الضرائب.. الأردن يعلن انتهاء الاحتجاجات

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«المرور»: لا استثناءات في المخالفات.. والعقوبات تطال الذكور والإناث

«المرور»: لا استثناءات في المخالفات.. والعقوبات تطال الذكور والإناث

تفاصيل التحقيقات مع الـ7 المتشبهين بالنساء في جدة.. علاقاتهم وتحركاتهم

تفاصيل التحقيقات مع الـ7 المتشبهين بالنساء في جدة.. علاقاتهم وتحركاتهم

بدء تطبيق نظام مكافحة التحرش.. تعرّف على تفاصيله

بدء تطبيق نظام مكافحة التحرش.. تعرّف على تفاصيله

إيداع معاشات مستفيدي «الضمان الاجتماعي»

إيداع معاشات مستفيدي «الضمان الاجتماعي»

بعد سحب قانون الضرائب.. الأردن يعلن انتهاء الاحتجاجات

بعد سحب قانون الضرائب.. الأردن يعلن انتهاء الاحتجاجات
0

تواصل – وكالات:

أعلنت المديرية العامة للأمن بالأردن انتھاء الاحتجاجات التي شھدتھا العاصمة عمان ومحیط الدوار الرابع، للمطالبة بسحب مشروع قانون الضريبة الجديد.

وأكدت المديرية أن الطرق أصبحت سالكة في المنطقة التي شھدت الفعالیات الاحتجاجیة، حيث جاء انتھاء الاحتجاجات التي استمرت أسبوعاً كاملاً، بعد تعھد رئیس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز بسحب قانون الضرائب الجديد وتكوين رؤية واضحة حوله.

جاء ذلك عقب لقاءات عقدھا الرزاز مع مجلسي الأمة والأعیان، وتصريحه بأنه منفتح لسماع جمیع الأصوات المعارضة في المجتمع، وفقا للعربية نت.

وكان الرزاز التقى قادة النقابات المھنیة للتشاور حول مشروع قانون الضريبة، وتلقى توصیة من رئیس مجلس النواب عاطف طروانة الذي أوصاه بإلغاء التعديلات التي أجريت على قانون الضريبة، مؤكداً أن غالبیة أعضاء البرلمان يرفضون ھذه التعديلات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الأردن: الحكومة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل

الأردن: الحكومة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل

استقالة رئيس الوزراء الأردني.. وتكليف رئيس جديد للحكومة

استقالة رئيس الوزراء الأردني.. وتكليف رئيس جديد للحكومة

الأردن.. وقف قرار رفع أسعار المحروقات عقب موجة احتجاجات

الأردن.. وقف قرار رفع أسعار المحروقات عقب موجة احتجاجات

مسؤولو مصر والأردن وفلسطين يناقشون تطورات القضية الفلسطينية

مسؤولو مصر والأردن وفلسطين يناقشون تطورات القضية الفلسطينية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته
تقارير وحوارات

«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته

المزيد
لولا اختلاف الأصوات
تدوينات حرة

لولا اختلاف الأصوات

المزيد
مدرسة التغيير
تدوينات حرة

مدرسة التغيير

المزيد
جامع الملك فيصل.. تحفة معمارية تنبض في الشارقة
تقارير وحوارات

جامع الملك فيصل.. تحفة معمارية تنبض في الشارقة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>