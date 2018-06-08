يسمح للاعبي الكرة فقط.. النظام القطري يمنع مواطنيه من أداء العمرة

تواصل – فريق التحرير:

تداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو للمقارنة بين موقف النظام القطري من السماح للاعبي فرق كرة القدم بالسفر إلى المملكة، فيما يُمنع المواطنين من السفر للمملكة لأداء العمرة.

وكان السبب وراء إرسال قطر للاعبين إلى المملكة هو الخوف من الاتحاد الآسيوي وعقوباته؛ فيبدو أن النظام الحاكم في قطر يخشى عقوبات الاتحاد الآسيوي، ولكن لا يقبل بإرسال المواطنين القطريين لأداء مناسك العمرة دون خجل.

يجدر الإشارة إلى أن قطر تمنع مواطنيها من تأدية مناسك العمرة، مثلما منعتهم منذ 10 أشهر من الحج؛ على خلفية المقاطعة العربية التي بدأت العام الماضي؛ إثر دعمها للإرهاب، وعلى الرغم من ترحيب المملكة إلا النظام في الدوحة يواصل تعنته في هذا الشأن الذي لا يحتمل المكابرة.