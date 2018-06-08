مقتل مصري طعناً في مشاجرة بالرياض.. والشرطة تضبط الجناة

تواصل – فريق التحرير:

تمكن رجال الأمن من ضبط وافدين يمنيين قتلا وافداً مصرياً في العقد الثالث من العمر طعنًا، خلال مشاجرة جماعية بالعريجاء.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض: إنه في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأربعاء ( ٨-٩-١٤٣٩) باشر مركز شرطة العريجاء بلاغاً عن وقوع مشاجرة جماعية نتج عنها تعرض أحد المتورطين فيها، مصري الجنسية في العقد الثالث من العمر، للطعن مما أدى لمقتله، وهرب الجناة من الموقع قبل وصول دوريات الأمن.

وتابع : “باستكمال إجراءات الضبط الجنائي للجريمة ومتابعتها تمكن رجال الأمن من القبض على المتهمين في الجريمة وهما يمنيين في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافهما وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة”.