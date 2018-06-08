مقتل مصري طعناً في مشاجرة بالرياض.. والشرطة تضبط الجناة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

بدء تطبيق نظام مكافحة التحرش.. تعرّف على تفاصيله

بدء تطبيق نظام مكافحة التحرش.. تعرّف على تفاصيله

إيداع معاشات مستفيدي «الضمان الاجتماعي»

إيداع معاشات مستفيدي «الضمان الاجتماعي»

شرطة مكة تكشف ملابسات القبض على باكستاني سرق «شيول» وصدم 23 سيارة

شرطة مكة تكشف ملابسات القبض على باكستاني سرق «شيول» وصدم 23 سيارة

القبض على 7 أشخاص بتهمة «التشبه بالنساء» على كورنيش جدة

القبض على 7 أشخاص بتهمة «التشبه بالنساء» على كورنيش جدة

مقتل مصري طعناً في مشاجرة بالرياض.. والشرطة تضبط الجناة

مقتل مصري طعناً في مشاجرة بالرياض.. والشرطة تضبط الجناة
0
تواصل – فريق التحرير:
تمكن رجال الأمن من ضبط وافدين يمنيين قتلا وافداً مصرياً في العقد الثالث من العمر طعنًا، خلال مشاجرة جماعية بالعريجاء.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض: إنه في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأربعاء ( ٨-٩-١٤٣٩) باشر مركز شرطة العريجاء بلاغاً عن وقوع مشاجرة جماعية نتج عنها تعرض أحد المتورطين فيها، مصري الجنسية في العقد الثالث من العمر، للطعن مما أدى لمقتله، وهرب الجناة من الموقع قبل وصول دوريات الأمن.
وتابع : “باستكمال إجراءات الضبط الجنائي للجريمة ومتابعتها تمكن رجال الأمن من القبض على المتهمين في الجريمة وهما يمنيين في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافهما وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة”.
شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مواطن يساهم في الإطاحة بعصابة سرقة «الكيابل» بالقصيم وحائل

مواطن يساهم في الإطاحة بعصابة سرقة «الكيابل» بالقصيم وحائل

«إمارة الرياض»: العثور على المواطن المفقود في حدود محافظة المزاحمية

«إمارة الرياض»: العثور على المواطن المفقود في حدود محافظة المزاحمية

الرياض.. كشف غموض اقتحام منزل مواطن وتهديد زوجته بسلاح ناري

الرياض.. كشف غموض اقتحام منزل مواطن وتهديد زوجته بسلاح ناري

الرياض.. الإطاحة بمواطن سرق 13 مركبة بطريقة «الصدم من الخلف»

الرياض.. الإطاحة بمواطن سرق 13 مركبة بطريقة «الصدم من الخلف»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته
تقارير وحوارات

«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته

المزيد
لولا اختلاف الأصوات
تدوينات حرة

لولا اختلاف الأصوات

المزيد
مدرسة التغيير
تدوينات حرة

مدرسة التغيير

المزيد
جامع الملك فيصل.. تحفة معمارية تنبض في الشارقة
تقارير وحوارات

جامع الملك فيصل.. تحفة معمارية تنبض في الشارقة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>