«التحالف» يدين تهديدات ميليشيا الحوثي لحياة المدنيين وموظفي الإغاثة باليمن

تواصل – واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تعرب عن قلقها بشأن البيان الصادر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المتضمن سحب موظفيه العاملين بالمجال الإغاثي والإنساني من اليمن.

وأكدت قيادة التحالف على التزامها بتسهيل مهام عمل موظفي الإغاثة الإنسانية للمنظمات الدولية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية الشرعية أو بقية المناطق اليمنية والخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران.

وبينت قيادة التحالف حرصها على توفير الحماية اللازمة وضمان سلامة وأمن موظفي منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية المشاركين بالعمل الإغاثي والإنساني في اليمن، دون المساس بحقهم وحريتهم في التنقل ودخول المناطق التي يرغبون تقديم العمل الإغاثي والإنساني بها.

ويعد التحالف تهديد حياة أي منهم منافياً للأعراف والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى من يقوم بهذا الجرم تحمل المسؤولية القانونية والقضائية أمام المجتمع الدولي.

وبين العقيد المالكي أن تحالف دعم الشرعية في اليمن منذ إعلانه بدء عملية “عاصفة الحزم” وما تلاها باستمرار عملية “إعادة الأمل” اتخذ ولا يزال تطبيق أعلى المعايير لحماية المدنيين، وتقديم الحماية اللازمة للمنظمات الأممية والدولية العاملة بالمجال الإغاثي والإنساني بما يضمن سلامتهم وأمنهم، وتسهيل حرية تنقلاتهم دون أي قيود ومعوقات وبما ينطبق مع القانون الدولي الإنساني.

ويدين تحالف دعم الشرعية في اليمن التهديدات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية لحياة المدنيين وموظفي الإغاثة الدولية، ويحمل تلك الميليشيات تبعات أي تردٍّ للأوضاع الإنسانية أو الأمنية في مناطقها.

وأوضح التحالف في ختام بيانه بأنه يعمل من خلال شركائه من المنظمات الدولية ذات الصلة على تحسين الظروف والبيئات المناسبة للعمل بحرية وأمان، التي من شأنها تعزيز الاستجابة الإنسانية للأشقاء اليمنيين، ويعبر التحالف عن استعداده للعمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمساعدتها في استكمال أعمالها الإنسانية في اليمن.