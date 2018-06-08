ولي العهد يبحث المستجدات الإقليمية مع ولي عهد البحرين

تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

ونقل الأمير سلمان بن حمد تحيات ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لسمو ولي العهد، فيما حمله سموه تحياته لجلالته.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات الإقليمية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي نائب رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ أحمد بن حسن عسيري.

فيما حضر من الجانب البحريني رئيس هيئة الأركان الفريق ركن ذياب بن صقر النعيمي، ومعالي الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير البحرين لدى المملكة، ومعالي الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة سكرتير ولي العهد، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.