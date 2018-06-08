ولي العهد يبحث المستجدات الإقليمية مع ولي عهد البحرين

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

بدء تطبيق نظام مكافحة التحرش.. تعرّف على تفاصيله

بدء تطبيق نظام مكافحة التحرش.. تعرّف على تفاصيله

إيداع معاشات مستفيدي «الضمان الاجتماعي»

إيداع معاشات مستفيدي «الضمان الاجتماعي»

شرطة مكة تكشف ملابسات القبض على باكستاني سرق «شيول» وصدم 23 سيارة

شرطة مكة تكشف ملابسات القبض على باكستاني سرق «شيول» وصدم 23 سيارة

القبض على 7 أشخاص بتهمة «التشبه بالنساء» على كورنيش جدة

القبض على 7 أشخاص بتهمة «التشبه بالنساء» على كورنيش جدة

ولي العهد يبحث المستجدات الإقليمية مع ولي عهد البحرين

ولي العهد يبحث المستجدات الإقليمية مع ولي عهد البحرين
0

تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

ونقل الأمير سلمان بن حمد تحيات ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لسمو ولي العهد، فيما حمله سموه تحياته لجلالته.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات الإقليمية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي نائب رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ أحمد بن حسن عسيري.

فيما حضر من الجانب البحريني رئيس هيئة الأركان الفريق ركن ذياب بن صقر النعيمي، ومعالي الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير البحرين لدى المملكة، ومعالي الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة سكرتير ولي العهد، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الأمير محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد أبوظبي

الأمير محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد أبوظبي

تعرّف على نتائج الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي

تعرّف على نتائج الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي

بالصور.. خادم الحرمين يستقبل رئيس حكومة الوفاق الليبية

بالصور.. خادم الحرمين يستقبل رئيس حكومة الوفاق الليبية

ولي العهد يبحث تطورات الأوضاع في ليبيا مع رئيس مجلس حكومة الوفاق

ولي العهد يبحث تطورات الأوضاع في ليبيا مع رئيس مجلس حكومة الوفاق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته
تقارير وحوارات

«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته

المزيد
لولا اختلاف الأصوات
تدوينات حرة

لولا اختلاف الأصوات

المزيد
مدرسة التغيير
تدوينات حرة

مدرسة التغيير

المزيد
جامع الملك فيصل.. تحفة معمارية تنبض في الشارقة
تقارير وحوارات

جامع الملك فيصل.. تحفة معمارية تنبض في الشارقة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>