إدارة مساجد الطائف تكشف تفاصيل سقوط «نجفة» بجامع الملك فهد

تواصل – الطائف:

كلفت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف فريقا فنيا لتغيير جميع التلفيات في النجفات بجامع الملك فهد، وذلك بعد سقوط إحداها في غير وقت الصلاة، ولم يتعرض أحد لأذى.

وقال مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف عبدالعزيز المدرع، إنه أثناء قيام مؤسسة الصيانة المكلفة بصيانة الجامع بأعمال الصيانة المعتادة سقطت نجفة في غير وقت الصلاة، وتم التعامل مع ذلك في وقته وحينه وجاري استبدال النجفة بأخرى جديدة.

وأكد أنه تم تكليف فريق فني متخصص بفحص جميع النجف والتأكد من سلامتها وتغيير التالف منها.