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ميزة جديدة من «أبل» بـ«Appstore» توفر عناء شراء التطبيقات غير المهمة

ميزة جديدة من «أبل» بـ«Appstore» توفر عناء شراء التطبيقات غير المهمة
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تواصل – وكالات:

كشف تقرير لموقع phonearena الهندي أن شركة أبل قررت إتاحة الفرصة لمستخدميها متجر لتجربة التطبيقات البيريموم مجاناً قبل شرائها.

وكانت هذه الميزة متاحة منذ فترة لكنها كانت تقتصر على التطبيقات القائمة على الاشتراك، التي تقدم نسخة تجريبية مجانية لفترة محدودة مع الاتفاق على أن يدفع المستخدمون رسوم اشتراك شهرية أو سنوية بمجرد انتهاء الفترة المجانية.

على الرغم من ذلك لم يكن بإمكان التطبيقات المتميزة العادية الحصول على هذه الميزة التجريبية؛ وهو الأمر الذي أصبح أحد أكبر الشكاوى بين مستخدمي iOS.

لذا قرَّرت أبل تقديم ميزة التجارب المجانية لمستخدميها؛ إذ تكون التطبيقات المميزة Premium غالية الثمن أحياناً وغالباً ما يكون الأشخاص يفضلون التجربة قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.

وتسمح أبل لمطوري التطبيقات التي تحمل علامة سعر مرفقة بها لتقديم فترة تجريبية؛ ومن أجل القيام بذلك يجب تحديد مدة التجربة بوضوح قبل تفعيلها، في حين يجب أيضاً سرد المحتويات أو الخدمات التي سيتم إبطالها عند الانتهاء منها.

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